I primi che si sono accorti di questo dettaglio importante, che poi è risultato molto importante, sono stati di militari del nucleo investigativo che hanno fatto la mappatura in parallelo all'attività dei soccorsi, la mappatura e i rilievi sul posto domenica 23, nel pomeriggio di domenica 23. Io ho detto che.. in più occasioni ho detto che una delle attività fondamentali che è stata fatta è stata l'attività dei rilievi tecnici, che è stata fatta dal reparto operativo, dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Verbania e in questa fase hanno fatto una fotografia, hanno cristallizzato la situazione immediatamente dopo l'incidente e hanno osservato quel dettaglio. Una volta che hanno osservato quel dettaglio abbiamo approfondito le ricerche attraverso degli esperti che ci hanno confermato che quel dispositivo è fondamentale.