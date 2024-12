Natale 2024, le feste in Veneto tra mare e monti

L'accensione dell'albero di Prezzemolo inevitabilmente scalda il cuore e fa tornare un po' bambini. Il momento più atteso della giornata dagli ospiti di Gardaland lo storico parco divertimenti di Castelnuovo del Garda. La magia del Natale ricreata nell'immensa area della struttura costruita con animation a tema, la classica pista di pattinaggio e l'incontro con Babbo Natale in persona nella sua baita. Colori, musica, profumi, difficile non farsi coinvolgere dalla calda atmosfera natalizia anche sulla costa veneta con i presepi di sabbia e tanti mercatini in perfetto stile Alto Adige a pochi metri dalla spiaggia. Record di presenze a Jesolo, Caorle e in tutte le altre località balneari della provincia di Venezia che bollano come superata l'idea della vacanza al mare solo nel periodo estivo. Dalle spiagge ai monti, in Veneto è tutto esaurito, anche in montagna. Cortina d'Ampezzo, la regina delle Dolomiti, incanta con il suo paesaggio e le piste da sci perfettamente innevate.