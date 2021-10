G20, le first ladies a Roma

Sobrietà, fili di perle, abiti volutamente low cost, in qualche caso, e molta cultura. Il G20 parallelo dei consorti a Roma si è tenuto così: tra le meraviglie del Colosseo, Cappella Sistina, le rovine e la bellezza di una Roma blindata e piena di fascino, avvolta in un sole tipico da ottobrata. Pochi sono usciti dagli schemi: Boris Johnson e la moglie Carrie si sono concessi una cena tipicamente romana in un ristorantino vicino a Piazza Navona, lei incinta del loro secondo figlio e sorridente nel pomeriggio ha sfoggiato un blazer da €70 in mezzo a fili di perle e borse decisamente meno economiche. Visita al Colosseo per i consorti, dodici in tutto, tra loro solo due uomini: il marito di Angela Merkel e quello di Ursula von der Leyen, assente Jill Biden. A fare gli onori di casa Serenella Cappello, moglie di Mario Draghi, esperta di letteratura inglese e di solito molto molto schiva. A colazione il gruppo si è trasferito a Villa Pamphilj, a seguire la visita imprescindibili in Vaticano per ammirare gli affreschi della Cappella Sistina. Infine cena al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura. Incontro a sorpresa a due per Jill Biden e la First Lady francese. Te allo zenzero e prodotti locali per le due donne che si sono definite amiche, anzi sorelle. Tutto secondo copione insomma incontri, foto di rito e visite ufficiali. A rompere gli schemi Bolsonaro che improvvisa una passeggiata alla Fontana di Trevi con selfie e sorrisi, tutto senza mascherina in mezzo alla gente. Nessun problema in Brasile, dice, è solo la stampa che esagera.