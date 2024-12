I titoli di Sky TG24 del 3 dicembre 2024 - edizione h19

La strage di Rigopiano, la Cassazione conferma la condanna per l'ex prefetto di Pescara. Nuovo processo per sei dirigenti della Regione Abruzzo che erano stati assolti. Il femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo. È stata fatta giustizia, ma abbiamo perso tutti, ha detto il padre della vittima. Al processo per la morte di Giulio Regeni, ascoltato in aula un cittadino egiziano che ha rivelato: sentivo mentre lo torturavano, hanno usato l'elettroshock. Stellantis smentisce le cifre della liquidazione di Tavares. Il Parlamento chiede a John Elkann di riferire in aula sul piano industriale e sui posti di lavoro. Grillo posta un video da un carro funebre e dice: il Movimento 5 Stelle è morto. Conte ci ha disintegrati. Poi annuncia: lancerò qualcosa di meraviglioso. In Corea del Sud, il presidente dichiara la legge marziale contro le forze comuniste. Il parlamento si oppone. L'esercito, dopo gli scontri con i dimostranti, si è ritirato. La guerra civile in Siria, nuovi combattimenti vicino alla città di Hama. A New York la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Quasi 50 mila gli sfollati. È Salvatore Esposito l'ospite di Stories. L'attore, protagonista del nuovo poliziesco Sky Original, Piedone, ospite del vicedirettore Omar Schillaci, stasera alle 21.