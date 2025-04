I titoli di Sky TG24 del 4 aprile 2025 - edizione h8

I mercati travolti dai dazi imposti dalla Casa Bianca, Wall Street in fumo oltre 2 mila miliardi male le Borse europee, Piazza Affari la peggiore, ancora in calo le asiatiche. Ma Trump tira dritto, "Fidatevi di me è in arrivo un boom economico" e annuncia nuove tariffe su microchip e farmaci. L'Europa, pronta a rispondere, ma cerca una strategia comune. Meloni rassicura "Dazi sbagliati ma non è una catastrofe", chiede a Bruxelles, la revisione del patto di stabilità, Opposizioni all'attacco: "La Premier è impreparata". Oggi l'interrogatorio del 23 enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula autopsia sul corpo di Sara Campanella, fiaccolate contro i femminicidi, polemiche per le parole di Nordio. La strage di Piazza della Loggia, Marco Toffaloni, condannato a 30 anni, secondo l'accusa è l'esecutore materiale insieme a Roberto Zorzi, la Svizzera ha già negato l'estradizione. Ancora attacchi su Gaza, secondo i media sono oltre 100 i morti nelle ultime 24 ore. Netanyahu da Orban, l'Ungheria annuncia il ritiro dalla Corte Penale Internazionale. A una settimana dal terremoto che ha devastato il Myanmar, sono oltre 3000 i morti, due uomini estratti vivi dalle macerie, appello dell'ONU per gli aiuti. Sci riuscito l'intervento per Brignone caduta durante i Campionati Italiani di Gigante, Serie A stasera l'anticipo Genoa-Udinese, Formula Uno, si corre sul circuito di Suzuka. .