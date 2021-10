G20 Roma, il discorso di apertura del premier Draghi

Bene. Gentili colleghi è un piacere per me accogliervi a Roma oggi per il Summit G20. Lasciatemi innanzitutto dire che è per me veramente un piacere potervi trovare tutti quanti riuniti attorno a questo tavolo dopo alcuni anni decisamente di difficoltà per l'intera comunità globale. Ora la pandemia Covid-19 ci ha tenuti distanti e ha tenuto distante anche tutti i nostri cittadini, tutti i nostri popoli e ancora prima del Covid abbiamo affrontato problemi come unilateralismo, protezionismo, nazionalismo. È però vero che più andiamo avanti e più affrontiamo giorno dopo giorno tutte le sfide e più diventa chiaro che il multilateralismo diventi la risposta migliore a tutti i problemi che noi affrontiamo ogni singolo giorno. Devo dire che è sotto tanti punti di vista questa è l'unica risposta.