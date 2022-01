Covid, Galli: avremo incremento infezioni ancora per un po'

Abbiamo poche certezze. Una discreta certezza è che, con l'andamento assunto e le caratteristiche che ha l'ultima variante scesa in campo, avremo un incremento delle infezioni che andrà avanti per un altro bel po'. Quanto possa davvero essere lungo questo bel po' dipende da molti fattori. Dipende anche da quanto riusciremo ulteriormente a vaccinare, da quanto saremo ragionevolmente prudenti, da una serie di comportamenti che potrebbero aiutare a contenere il fenomeno che comunque è un fenomeno in cammino. Cioè non è che i prossimi giorni potranno cambiare la tendenza.