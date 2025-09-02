Genova, indagato compagno donna morta precipitata da scale

È indagato per omicidio preterintenzionale, il compagno della donna morta nella notte tra domenica e lunedì, precipitando dal sesto piano di questa palazzina a Genova. Prima la lite furibonda, poi la tragedia. Alla polizia l'uomo ha raccontato di essersi allontanato e di aver sentito la donna urlare, se non ti fermi, mi butto, ma in una seconda versione dice che sarebbe inciampata nella tromba delle scale. Un racconto che gli agenti della polizia stanno verificando. La madre della trentenne peruviana, non ha alcun dubbio, invece mia figlia non si è suicidata, era l'unica che portava i soldi in casa. era una lavoratrice e amava i suoi bambini, ha detto la sorella. Entrambe questa mattina si trovavano in procura, mentre l'uomo veniva iscritto nel registro degli indagati, disposta anche l'autopsia per la giovane vittima, per capire se le lesioni trovate siano compatibili con l'accaduto o se conseguenza di atto violento che non sarebbe evidente da un primo esame. Molti i punti da chiarire nella vicenda che non ha testimoni oculari né videosorveglianza sul pianerottolo, ma in quell'appartamento di accoglienza temporanea condiviso da nove persone, la polizia era intervenuta altre volte. .

Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e MediasetAddio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazioneDelitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
Stupro nel Milanese, c'è una traccia biologica dell'aggressoreStupro nel Milanese, c'è una traccia biologica dell'aggressore
Stupro nel Milanese, traccia biologica dell'aggressore
Calciatore pestato, giovane aggredito da genitore di una squadra avversariaCalciatore pestato, giovane aggredito da genitore di una squadra avversaria
Calciatore pestato, giovane aggredito da genitore avversari
Ancora sbarchi a Lampedusa.10 anni fa la morte di Aylan KurdiAncora sbarchi a Lampedusa.10 anni fa la morte di Aylan Kurdi
Ancora sbarchi a Lampedusa.10 anni fa la morte di Aylan Kurdi
I titoli di Sky TG24 del 2 settembre, edizione delle 19
Incidente a Treviso, 18enne senza patente prende auto della madre e travolge un 71enne del posto, morto all'istanteIncidente a Treviso, 18enne senza patente prende auto della madre e travolge un 71enne del posto, morto all'istante
Treviso, 18enne senza patente travolge in auto 71enne
Calciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetereCalciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetere
Calciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetere
Timeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sportTimeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sport
Timeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sport
Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82
Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82
Sito sessista, individuato gestore: 45enne residente Toscana
Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"
Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"
