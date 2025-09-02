Genova, indagato compagno donna morta precipitata da scale

È indagato per omicidio preterintenzionale, il compagno della donna morta nella notte tra domenica e lunedì, precipitando dal sesto piano di questa palazzina a Genova. Prima la lite furibonda, poi la tragedia. Alla polizia l'uomo ha raccontato di essersi allontanato e di aver sentito la donna urlare, se non ti fermi, mi butto, ma in una seconda versione dice che sarebbe inciampata nella tromba delle scale. Un racconto che gli agenti della polizia stanno verificando. La madre della trentenne peruviana, non ha alcun dubbio, invece mia figlia non si è suicidata, era l'unica che portava i soldi in casa. era una lavoratrice e amava i suoi bambini, ha detto la sorella. Entrambe questa mattina si trovavano in procura, mentre l'uomo veniva iscritto nel registro degli indagati, disposta anche l'autopsia per la giovane vittima, per capire se le lesioni trovate siano compatibili con l'accaduto o se conseguenza di atto violento che non sarebbe evidente da un primo esame. Molti i punti da chiarire nella vicenda che non ha testimoni oculari né videosorveglianza sul pianerottolo, ma in quell'appartamento di accoglienza temporanea condiviso da nove persone, la polizia era intervenuta altre volte. .