Giannelli a Sky TG24: dad a gennaio, ffp2 a tutti e testing

Guardi nel mondo ideale io avevo lanciato la proposta di mettersi in Dad fino al primo febbraio, sostanzialmente due o tre settimane, e in questo periodo, diciamo, intervenire da un lato per aumentare di molto la percentuale di alunni vaccinati, perché non dimentichiamo che tra i 5 e gli 11 anni i vaccinatati sono solo 11-12%, e due distribuire le mascherine FFP2 a tutti, perché è vero che il decreto prevede, come abbiamo visto nelle slide precedenti, di distribuirlo in caso di alunni positivi però il problema è che siccome noi non riusciamo a sapere in tempo reale chi è positivo, per quello che ho detto prima, allora sarebbe bene innalzare la barriera e l'FFP2, da questo punto di vista, è sicuramente preferibile. E quindi si sarebbero potute distribuire queste a tutti. Aggiungo: la terza proposta era quella di effettuare, fino al primo febbraio, faccio per dire o comunque al giorno in cui sarebbero iniziate le lezioni in presenza secondo questa nostra ipotesi, una massiccia campagna di testing. Cioè effettivamente anche vedere se poi il sistema riesce a farsi dare tutti questi tamponi periodicamente e, scusa, sulla quale onestamente ho qualche dubbio.