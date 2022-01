Grillo indagato, nel mirino i contratti con la Moby Spa

L'ipotesi investigativa è aver fatto da tramite tra gli interessi dell'armatore Vincenzo Onorato, patron di Moby, e alcuni esponenti politici in modo da far pervenire loro le richieste di intervento a favore della Compagnia che navigava in cattive acque. Come? Secondo i Magistrati milanesi attraverso una sorta di "dare avere" che si concretizzerebbe nel contratto pubblicitario da 120mila euro l'anno per il 2018/2019, arrivati alla società di Beppe Grillo dalla Moby Spa. Come dire io compro pubblicità da te e tu fai da intermediario dei miei interessi nel mondo della politica. È in estrema sintesi quanto si legge nelle 8 pagine del decreto di perquisizione con cui i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito perquisizioni e sequestri negli uffici della Beppe Grillo SRL e di quelli della sede legale della Casaleggio e Associati. Proprio quest'ultima società nel 2018 strinse un altro accordo con la Moby affinché la piattaforma di strategie digitali di Davide Casaleggio, figlio dell'altro fondatore del Movimento 5 Stelle non indagato, curasse, per un compenso teorico fino a 600mila euro, la stesura di un piano strategico e la campagna pubblicitaria "io navigo italiano". Il presunto traffico di influenze illecite per pagamenti su contratti pubblicitari, ipotizzato dei Magistrati, avrebbe portato Grillo a ricevere da Onorato richieste di interventi in favore di quest'ultima veicolandole poi, via chat, a parlamentari in carica appartenenti a quel movimento politico e trasferendo infine all'armatore le risposte della parte politica o i contatti diretti con quest'ultima. Il tutto, ipotizzano i Magistrati, con l'obiettivo di orientare l'intervento pubblico in favore degli interessi della compagnia di navigazione, allora in crisi finanziaria e ammessa poi nel giugno 2020 dal Tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo.