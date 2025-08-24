Guerra Ucraina, Zuppi: "Passi fatti sono importantissimi"

"Lei è ottimista per la fine della guerra in Ucraina?" "Per forza. C'ho speranza, qualcosa di più, ma la speranza ha sempre un prezzo, e ci vuole la pazienza. Questa è un'affermazione di Papa Francesco, che la speranza richiede sempre la pazienza, anche nel tessere la pace, pazienza e tanta insistenza. Io credo che quello che è stato avviato è importantissimo perché comincia a far vedere i problemi, che ovviamente sono proprio quelli che vanno risolti. Però almeno si vedono con più chiarezza e si vede anche la necessità di affrontarli e di risolverli". .