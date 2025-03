I titoli di Sky TG24 del 1 marzo: edizione delle 19

Dopo il duro scontro con Trump, Zelensky si dice ancora pronto ad un accordo sui minerali, ma insiste sulle garanzie di sicurezza. Washington minaccia lo stop degli aiuti a Kiev. Il Presidente ucraino, a Londra, vede Starmer che gli assicura con voi fino alla fine. Domani vertice con Leader europei e Nato. Rutte lo invita a ricucire i rapporti con Donald Trump. Anche Giorgia Meloni al summit sull'Ucraina. Ogni divisione dell'occidente ci rende più deboli, dice. Scintille tra Forza Italia e Lega su Trump. Le opposizioni domani in piazza L'ultimo bollettino su Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, le sue condizioni sono stabili e non ha presentato episodi di broncospasmo. La prognosi resta riservata. A Bologna, tensioni all'inaugurazione dell'anno accademico; studenti e ricercatori in corteo; scontri con la polizia, per la Ministra Bernini sono professionisti della protesta. In Serbia nuova manifestazione contro il governo accusato di corruzione. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza con gli studenti a Nis. Moto GP tripletta Ducati nella prima sprint del Mondiale 2025 in Thailandia. Vince Marc Marquez davanti al fratello Alex e Bagnaia. Domani alle nove su Sky la gara lunga. Serie A è in corso la sfida scudetto Napoli-Inter. Atalanta, fermata sul pari dal Venezia, questa sera su Sky, Udinese-Parma. Domani Roma-Como e Milan-Lazio. .