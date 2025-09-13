I titoli di Sky Tg24 del 13 settembre, edizione delle 13

Clima d'odio e violenza politica, Meloni mette in guardia dai rischi in Italia. "Ho dato mandato di aggiornamento sulla sicurezza dei leader" precisa Piantedosi. Tyler Robinson si è consegnato alla giustizia americana. "Voi non sapete cosa avete fatto e scatenato in tutto il paese" dice la moglie di Charlie Kirk. Trump chiede per il killer la pena di morte. Dopo i droni russi in Polonia la NATO blinda i confini dell'Europa orientale e lancia la missione Sentinella dell'Est. Il commissario Kubilius avverte: "Putin prepara un attacco entro tre anni". La guerra in Medioriente, secondo l'esercito israeliano oltre 250.000 persone hanno già lasciato Gaza City dopo l'intensificazione dei raid sulla striscia. Preoccupazione delle Nazioni Unite sui bambini malnutriti. "L'obbligo vaccinale resta" assicura il ministro della Salute Schillaci. Sulla commissione ad hoc, prima creata, poi revocata, dice: "Rifarei tutto". Allarme baby gang in Italia, quasi 300 arresti. Sky TG24 a Torino per seguire una delle operazioni messe in campo dalla polizia contro la criminalità giovanile. Dopo la sosta per le Nazionali, torna la serie A: alle 18:00 il derby d'Italia Juventus-Inter, stasera Fiorentina-Napoli su Sky Sport. Moto GP, pole di Bezzecchi sul circuito di Misano. L'attesa è finita, in uscita "Play", l'ottavo album di Ed Sheeran. Il nuovo lavoro del cantautore britannico influenzato dalle sonorità indiane, pakistane e irlandesi. .

