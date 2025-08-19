I titoli di Sky Tg24 del 19 agosto, edizione ore 13

Bilaterale Putin-Zelensky entro agosto a garanzia di sicurezza per Kiev entro 10 giorni. Trump soddisfatto del vertice a Washington, passo importante dice il leader ucraino. Meloni da Washington rivendica la proposta italiana sul modello articolo 5 della NATO. Fuorionda della Premier sul suo rapporto con la stampa, meglio non prendere domande. Macron e Merz insistono sul cessate il fuoco, nuova riunione della coalizione dei volenterosi oggi in videoconferenza il Consiglio europeo sugli sviluppi del negoziato. Si attende la risposta di Israele alla proposta approvata da Hamas per una tregua di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi, intanto ancora raid su Gaza, oltre 20 i morti. Polemiche sull'uso del taser dopo i due morti a Olbia e Genova, per cui sono indagati quattro Carabinieri. Piantedosi lo difende, è uno strumento imprescindibile. Nel napoletano, ispettore di Polizia ucciso a coltellate in casa dopo una lite, fermato il figlio della compagna, il ventunenne si era dato alla fuga dopo il delitto. Tra ricordi e commozione in centinaia hanno reso omaggio alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie a Roma, domani i funerali a Militello In Val di Catania. Problemi di salute per Sinner alla finale contro Alcaraz a Cincinnati. L'azzurro si ritira dopo 20 minuti di gioco e dice, ho bisogno di un paio di giorni di riposo. .