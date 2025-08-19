I titoli di Sky Tg24 del 19 agosto, edizione ore 13

00:01:39 min
|
2 ore fa

Bilaterale Putin-Zelensky entro agosto a garanzia di sicurezza per Kiev entro 10 giorni. Trump soddisfatto del vertice a Washington, passo importante dice il leader ucraino. Meloni da Washington rivendica la proposta italiana sul modello articolo 5 della NATO. Fuorionda della Premier sul suo rapporto con la stampa, meglio non prendere domande. Macron e Merz insistono sul cessate il fuoco, nuova riunione della coalizione dei volenterosi oggi in videoconferenza il Consiglio europeo sugli sviluppi del negoziato. Si attende la risposta di Israele alla proposta approvata da Hamas per una tregua di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi, intanto ancora raid su Gaza, oltre 20 i morti. Polemiche sull'uso del taser dopo i due morti a Olbia e Genova, per cui sono indagati quattro Carabinieri. Piantedosi lo difende, è uno strumento imprescindibile. Nel napoletano, ispettore di Polizia ucciso a coltellate in casa dopo una lite, fermato il figlio della compagna, il ventunenne si era dato alla fuga dopo il delitto. Tra ricordi e commozione in centinaia hanno reso omaggio alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie a Roma, domani i funerali a Militello In Val di Catania. Problemi di salute per Sinner alla finale contro Alcaraz a Cincinnati. L'azzurro si ritira dopo 20 minuti di gioco e dice, ho bisogno di un paio di giorni di riposo. .

Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospitiMestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
cronaca
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
00:00:30 min
| 1 ora fa
pubblicità
Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagnaIspettore di polizia ucciso dal figlio della compagna
cronaca
Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagna
00:01:14 min
| 1 ora fa
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberonNeonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
cronaca
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
00:01:18 min
| 3 ore fa
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enneCiro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
cronaca
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
00:00:34 min
| 5 ore fa
ERROR! T08190825ERROR! T08190825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB1908000ERROR! WEB1908000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 19 agosto
00:22:41 min
| 8 ore fa
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardenteAddio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
cronaca
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
00:02:05 min
| 17 ore fa
Call center, nuove norme su telefonate molesteCall center, nuove norme su telefonate moleste
cronaca
Call center, nuove norme su telefonate moleste
00:01:45 min
| 19 ore fa
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa venetaTurismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
cronaca
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
00:01:59 min
| 20 ore fa
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a TorinoCarceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
cronaca
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
00:01:35 min
| 20 ore fa
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taserTimeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
cronaca
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
00:22:00 min
| 22 ore fa
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casaIncendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
cronaca
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
00:01:00 min
| 20 ore fa
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospitiMestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
cronaca
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
00:00:30 min
| 1 ora fa
Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagnaIspettore di polizia ucciso dal figlio della compagna
cronaca
Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagna
00:01:14 min
| 1 ora fa
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberonNeonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
cronaca
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
00:01:18 min
| 3 ore fa
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enneCiro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
cronaca
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
00:00:34 min
| 5 ore fa
ERROR! T08190825ERROR! T08190825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB1908000ERROR! WEB1908000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 19 agosto
00:22:41 min
| 8 ore fa
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardenteAddio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
cronaca
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
00:02:05 min
| 17 ore fa
Call center, nuove norme su telefonate molesteCall center, nuove norme su telefonate moleste
cronaca
Call center, nuove norme su telefonate moleste
00:01:45 min
| 19 ore fa
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa venetaTurismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
cronaca
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
00:01:59 min
| 20 ore fa
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a TorinoCarceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
cronaca
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
00:01:35 min
| 20 ore fa
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taserTimeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
cronaca
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
00:22:00 min
| 22 ore fa
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casaIncendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
cronaca
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
00:01:00 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità