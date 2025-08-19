I titoli di Sky Tg24 del 19 agosto, edizione ore 19

Trump dice è possibile che Putin non voglia fare un accordo, poi avverte non manderò soldati americani in Ucraina, ci penseranno gli europei. Zelensky dice no a Putin che aveva proposto Mosca per il bilaterale. Ginevra si candida a ospitare l'incontro. Europa al lavoro sulle garanzie per Kiev. Dopo il sì di Hamas la proposta di cessate il fuoco cresce l'attesa per la risposta di Netanyahu, il governo israeliano avverte: chiediamo il rilascio di tutti gli ostaggi subito. Quattro carabinieri indagati dopo la morte di due persone colpite dal taser. Piantedosi difende l'uso della pistola elettrica e dice è uno strumento imprescindibile. A Palermo è stata dichiarata la morte cerebrale per una bambina di sei anni, sbarcata a Lampedusa la scorsa settimana, era rimasta senza cibo e acqua per cinque giorni. La revoca della commissione vaccini scatena la polemica nella maggioranza, Salvini e Lollobrigida si scagliano contro la decisione del Ministro della Salute Schillaci. La morte di Pippo Baudo, centinaia di persone alla camera ardente del Teatro delle Vittorie hanno reso omaggio al re della televisione domani funerali, a Militello. Dopo il ritiro nella finale di Cincinnati Sinner si prende un paio di giorni per recuperare la condizione e il numero uno del mondo deve difendere il titolo negli US Open. .