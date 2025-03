I titoli di Sky TG24 del 19 marzo 2025 - edizione h13

Consiglio Europeo, Giorgia Meloni ribadisce alla Camera la linea espressa in Senato su difesa e dazi. Su Kiev primissimi spiragli, dice. Bagar in aula dopo il suo intervento. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina sulle infrastrutture energetiche, nonostante il lungo colloquio tra Trump e Putin. Zelensky, oggi parlerò con il Presidente americano. L'Europa non può accettare lo stop agli aiuti militari a Kiev, dice l'Alto rappresentante per gli affari esteri Kaja Kallas, oggi il piano europeo per il riarmo. In Turchia intanto è stato arrestato per corruzione il sindaco di Istanbul, Imamoglu è uno dei principali oppositori di Erdogan. Vietate manifestazioni di protesta, scontri nel Paese. Almeno 6 morti, 40 dispersi nell'ultimo naufragio al largo di Lampedusa. I 10 sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti su un gommone da Sfax in Tunisia. Oggi fino alle 17, sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Rischio disagi su tutta la rete, la protesta riguarda il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Messaggio di Mattarella a Papa Francesco, in questo momento il suo costante richiamo alla speranza è più che mai necessario. Restano stabili le condizioni del Santo Padre. Dopo nove mesi nella stazione spaziale rientrati sulla terra i due astronauti della NASA. Partiti per una missione di pochi giorni a giugno, erano rimasti bloccati per un problema al loro vettore. .