I titoli di Sky TG24 del 19 marzo 2025, edizione ore 19

La telefonata tra Trump e Zelensky mai stati così vicini alla pace, dice la Casa Bianca. Il leader ucraino conferma è stato un colloquio franco e positivo. Petro Poroshenko a SkyTG24, non mi fido di Putin, nessun compromesso sull'integrità territoriale, dice l'ex presidente ucraino a Bruxelles presentato il piano per il riarmo. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sul Consiglio europeo, Meloni parla del manifesto di Ventotene e l'opposizione insorge in aula. Hamas denuncia quasi 1000 morti dopo la fine della guerra a Gerusalemme, scontri tra polizia e manifestanti nei cortei contro Netanyahu, Israele è pronto ad aprire il fronte in Cisgiordania. Tensione in Turchia per l'arresto di Ekrem Imamoglu, uno dei principali avversari di Erdogan, il sindaco di Istanbul è accusato di corruzione e terrorismo. Sono nove gli avvisi di garanzia per l'esplosione nel deposito Eni Calenzano che causò la morte di cinque persone. Per il pm, sono stati commessi gravi errori. Il Papa ricoverato al Gemelli e le condizioni del pontefice sono in miglioramento. Sospesa la ventilazione meccanica. Mattarella scrive a Francesco: l'Italia le è riconoscente. Oggi Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni. A Napoli eventi, musiche e mostre per celebrare un artista che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. .