I titoli di Sky TG24 del 19 marzo: edizione delle 8

Telefonata tra Trump e Putin, lo Zar rilancia: stop attacchi alle infrastrutture, ma basta armi a Kiev. Zelensky ribadisce la Russia non vuole la pace. Domenica i colloqui a Gedda. Il Senato approva la risoluzione di maggioranza sul Consiglio Europeo. Meloni rimarca non c'è sicurezza dividendo l'Occidente. Oggi la replica alla Camera. Critiche le opposizioni. Rotta la tregua in Medio Oriente, centinaia di morti e feriti. Nuovi raid questa notte su Gaza, ospedali sotto assedio. Gli Houthi in Yemen rivendicano un quarto attacco alla portaerei Truman. Turchia, arrestato per corruzione il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, è uno dei principali avversari di Erdogan. Vietate manifestazioni di protesta. Naufragio di migranti al largo di Lampedusa, almeno 6 morti e 40 dispersi, 10 sopravvissuti hanno riferito di essere partiti su un gommone da Sfax in Tunisia. L'omicidio di Sharon Verzeni è avvenuto lo scorso luglio a Terno d'Isola, Moussa Sangare ritratta la confessione, non l'ho uccisa io, non ci sono prove, mi hanno costretto a confessare. Il Papa ricoverato al Gemelli, i medici riferiscono di lievi progressi, è stata tolta la ventilazione meccanica notturna. Stasera un nuovo bollettino medico. Oggi sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Stop dalle 9 alle 17, a rischio i convogli di Trenitalia, Trenord e Italo, fasce di garanzia per i treni regionali, dalle 6 alle 9. .