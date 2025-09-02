I titoli di Sky Tg24 del 2 settembre, edizione delle 13

"Nessun piano per attaccare l'Europa, Kiev può aderirvi" davanti al Premier slovacco Putin apre alle garanzie di sicurezza in Ucraina, al lavoro, il cantiere dei Volenterosi. Insieme per una nuova Governance globale nel patto tra Pechino e Mosca, anche l'accordo su mega gasdotto siberiano, in Cina è arrivato anche Kim Jong-un. Più di 1000 morti in Darfur nella devastante frana che ha colpito un villaggio, nella Regione occidentale, uccisi tutti gli abitanti e un solo sopravvissuto, fa sapere l'esercito. MPS rilancia su Mediobanca per acquisirne il controllo. L'offerta arriva a quasi 13 miliardi, "Immutati gli obiettivi finanziari", fa sapere il Board. Denunciato per lesioni, il padre del ragazzino che è entrato in campo e ha picchiato il portiere a una partita di calcio fra under 14 nel torinese, i testimoni era una furia. Prende l'auto della madre, travolge un ciclista nel trevigiano un 18 enne accusato di omicidio stradale e guida senza patente, il corpo della vittima sbalzato per 10 m. Grandi maestri alla Mostra del Cinema di Venezia, Kathryn Bigelow in gara con il suo film sulla minaccia nucleare, al Lido anche i giganti O-Zone e Guzmàn Sant. Un triplo 6:1 in poco più di un'ora, US Open, Sinner piega in scioltezza Bublik e vola ai quarti, sarà derby azzurro con Musetti. Domani notte in diretta su Sky. .

