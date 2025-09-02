I titoli di Sky TG24 del 2 settembre, edizione delle 19

Non vogliamo attaccare l'Europa alle parole del Presidente russo Putin, europei pronti sulle garanzie di sicurezza a Kiev, assicura l'Eliseo in vista del vertice dei volenterosi. Putin ha incontrato il cinese Xi, i legami tra i due paesi a livelli senza precedenti, in Cina anche Kim Jong-un parteciperà alla parata militare di Pechino. Medio Oriente Israele valuta l'annessione di parti della Cisgiordania, anche il Belgio riconosce lo stato palestinese, nuovo raid su Gaza, uccisi cinque bambini in fila per l'acqua. Non voleva uccidere Giulia Tramontano, ma avvelenarla per causare l'aborto, così i giudici motivano la sentenza di condanna, ma senza premeditazione, per impagnatiello. C'è un 45enne fiorentino dietro il sito sessista con le foto rubate anche a politiche influencer e attrici, l'uomo ascoltato a Firenze dopo la denuncia della sindaca Funaro. Milano l'ex direttore del TG4 Emilio Fede, è morto a 94 anni, per vent'anni, uno dei volti simbolo del giornalismo e della politica, era ricoverato da tempo. Us open iniziano oggi i quarti di finale nella notte tra domani e giovedì, il derby Sinner-Musetti. Europei di basket, alle 20.30, la sfida Italia-Spagna tutto su Sky Sport. Festa del cinema di Venezia è il giorno de L'Etranger di Ozon, nuovo adattamento del capolavoro di Camus, lo straniero, oggi in concorso anche House of Dynamite di Bigelow .