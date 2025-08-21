I titoli di Sky TG24 del 21 agosto 2025 - edizione h13

Iniziata l'offensiva dell'esercito israeliano per l'occupazione di Gaza City. Truppe alla periferia della città, civili in fuga, via libera all'insediamento che spacca la Cisgiordania. L'ONU e l'Unione Europea condannano l'operazione, decisioni illegali. Critiche anche da Macron, duro il ministro Tajani sulle colonie, inaccettabile violazione del diritto internazionale. Ucraina, Lavrov contro l'Europa mina gli sforzi di Trump per la pace. Sulle garanzie di sicurezza inaccettabile un intervento militare straniero. Per Zelensky l'incontro con Putin, solo dopo un accordo sulle garanzie. Risico bancario. L'assemblea di Mediobanca, boccia l'offerta pubblica di scambio su Banca Generali. Per l'AD Nagel si tratta di un'opportunità mancata. Tragedia sul lavoro, travolto da un muletto, un operaio di ventott'anni di origine pakistana, è morto in un incidente durante il turno notturno nel bolognese. Un alpinista italiano muore ad oltre 7000 metri sul Pobeda Peak in Kirghizistan nel tentativo di salvare una collega russa intrappolata vicino alla vetta. Italia divisa in due dal maltempo, nella notte 100 mila fulmini in Toscana. Allagamenti anche in Veneto, Emilia Romagna, nubifragio a Roma. Sole al sud. Tennis, Errani e Vavassori si confermano campioni del doppio misto agli US Open. Torna il calcio, alle 20 su Sky play-off di Conference League, tra il Polissya e la Fiorentina. Sabato comincia la Serie A. .