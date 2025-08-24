I titoli di Sky Tg24 del 24 agosto, edizione delle 13

Zelensky celebra festa dell'indipendenza. Serve una pace giusta, no al compromesso. Il Papa in una lettera invita al dialogo. Il messaggio di Trump: "fermare la carneficina". Le tensioni tra Parigi e Roma, Salvini tiene il punto e dà del permaloso a Macron, silenzio da Meloni. Tajani prende le distanze: "la politica estera la fanno la Premier e il Ministro degli Esteri. I tank israeliani avanzano su Gaza City. Il Ministro delle Finanze minaccia ancora: "chi non lascia la città, muoia o si arrenda". Nei raid ucciso un altro giornalista, cresce la tensione anche in Cisgiordania. A 9 anni dal sisma ad Amatrice, Accumuli ed Arquata del Tronto le cerimonie per ricordare le 299 vittime. Il commissario Castelli dice: troppe incertezze nella ricostruzione. Situazione in miglioramento sulla costa romagnola dopo i forti temporali con vento e grandine nella notte, allagamenti tra Rimini e Riccione e disagi alla circolazione. Rintracciato dopo ore di ricerche e portato in carcere il compagno della 47enne uccisa nel suo appartamento nel salernitano, nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo della donna. US Open al via, 13 gli azzurri presenti per l'ultimo slam dell'anno, oggi in campo Darderi, Nardi, Bronzetti e Paolini, martedì il debutto di Sinner. Ed è tutto in diretta su Sky. Poi c'è la Serie A, buona la prima per Napoli e Roma, il Milan sconfitto dalla Cremonese, oggi altre quattro partite, tra cui Como-Lazio e Juve-Parma. E anche la Moto GP, con il Gran Premio d'Ungheria. La gara è alle 14:00. .