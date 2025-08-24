I titoli di Sky Tg24 del 24 agosto, edizione delle 13

00:01:38 min
|
2 ore fa

Zelensky celebra festa dell'indipendenza. Serve una pace giusta, no al compromesso. Il Papa in una lettera invita al dialogo. Il messaggio di Trump: "fermare la carneficina". Le tensioni tra Parigi e Roma, Salvini tiene il punto e dà del permaloso a Macron, silenzio da Meloni. Tajani prende le distanze: "la politica estera la fanno la Premier e il Ministro degli Esteri. I tank israeliani avanzano su Gaza City. Il Ministro delle Finanze minaccia ancora: "chi non lascia la città, muoia o si arrenda". Nei raid ucciso un altro giornalista, cresce la tensione anche in Cisgiordania. A 9 anni dal sisma ad Amatrice, Accumuli ed Arquata del Tronto le cerimonie per ricordare le 299 vittime. Il commissario Castelli dice: troppe incertezze nella ricostruzione. Situazione in miglioramento sulla costa romagnola dopo i forti temporali con vento e grandine nella notte, allagamenti tra Rimini e Riccione e disagi alla circolazione. Rintracciato dopo ore di ricerche e portato in carcere il compagno della 47enne uccisa nel suo appartamento nel salernitano, nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo della donna. US Open al via, 13 gli azzurri presenti per l'ultimo slam dell'anno, oggi in campo Darderi, Nardi, Bronzetti e Paolini, martedì il debutto di Sinner. Ed è tutto in diretta su Sky. Poi c'è la Serie A, buona la prima per Napoli e Roma, il Milan sconfitto dalla Cremonese, oggi altre quattro partite, tra cui Como-Lazio e Juve-Parma. E anche la Moto GP, con il Gran Premio d'Ungheria. La gara è alle 14:00. .

Migranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarieMigranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarie
cronaca
Migranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarie
00:01:43 min
| 16 minuti fa
pubblicità
ERROR! Ucraina, Zuppi: passi fatti sono importantissimiERROR! Ucraina, Zuppi: passi fatti sono importantissimi
cronaca
Guerra Ucraina, Zuppi: "Passi fatti sono importantissimi"
00:00:40 min
| 21 minuti fa
ERROR! MCH BELLARIA IGEA-MARINA maltempoERROR! MCH BELLARIA IGEA-MARINA maltempo
cronaca
Maltempo Romagna, strade come fiumi a Bellaria-Igea Marina
00:00:13 min
| 2 ore fa
Amatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilentoAmatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilento
cronaca
Amatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilento
00:02:13 min
| 2 ore fa
Maltempo Romagna, giostre distrutte a Milano MarittimaMaltempo Romagna, giostre distrutte a Milano Marittima
cronaca
Maltempo Romagna, giostre distrutte a Milano Marittima
00:01:00 min
| 3 ore fa
FL MALTEMPOFL MALTEMPO
cronaca
Firenze, a fuoco teatro Viper: tetto crollato
00:01:00 min
| 3 ore fa
Rimini, disagi anche alla stazione a causa del forte maltempoRimini, disagi anche alla stazione a causa del forte maltempo
cronaca
Rimini, disagi anche alla stazione a causa del forte maltempo
00:01:32 min
| 3 ore fa
Maltempo Romagna, pini caduti a Milano MarittimaMaltempo Romagna, pini caduti a Milano Marittima
cronaca
Maltempo Romagna, pini caduti a Milano Marittima
00:00:47 min
| 4 ore fa
Health, Smile House: cure multidisciplinari per bambini con malformazione del voltoHealth, Smile House: cure multidisciplinari per bambini con malformazione del volto
cronaca
Health, Smile House: cure multidisciplinari per bambini con malformazione del volto
00:19:32 min
| 5 ore fa
Maltempo Romagna, temporale e raffiche di vento a RiminiMaltempo Romagna, temporale e raffiche di vento a Rimini
cronaca
Maltempo Romagna, temporale e raffiche di vento a Rimini
00:00:18 min
| 6 ore fa
Sisma centro Italia, Castelli: dovere è ricordare dando cambio passo a ricostruzioneSisma centro Italia, Castelli: dovere è ricordare dando cambio passo a ricostruzione
cronaca
Sisma centro Italia, Castelli: dovere è ricordare dando cambio passo a ricostruzione
00:00:24 min
| 6 ore fa
ERROR! T08240825ERROR! T08240825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
Migranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarieMigranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarie
cronaca
Migranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarie
00:01:43 min
| 16 minuti fa
ERROR! Ucraina, Zuppi: passi fatti sono importantissimiERROR! Ucraina, Zuppi: passi fatti sono importantissimi
cronaca
Guerra Ucraina, Zuppi: "Passi fatti sono importantissimi"
00:00:40 min
| 21 minuti fa
ERROR! MCH BELLARIA IGEA-MARINA maltempoERROR! MCH BELLARIA IGEA-MARINA maltempo
cronaca
Maltempo Romagna, strade come fiumi a Bellaria-Igea Marina
00:00:13 min
| 2 ore fa
Amatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilentoAmatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilento
cronaca
Amatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilento
00:02:13 min
| 2 ore fa
Maltempo Romagna, giostre distrutte a Milano MarittimaMaltempo Romagna, giostre distrutte a Milano Marittima
cronaca
Maltempo Romagna, giostre distrutte a Milano Marittima
00:01:00 min
| 3 ore fa
FL MALTEMPOFL MALTEMPO
cronaca
Firenze, a fuoco teatro Viper: tetto crollato
00:01:00 min
| 3 ore fa
Rimini, disagi anche alla stazione a causa del forte maltempoRimini, disagi anche alla stazione a causa del forte maltempo
cronaca
Rimini, disagi anche alla stazione a causa del forte maltempo
00:01:32 min
| 3 ore fa
Maltempo Romagna, pini caduti a Milano MarittimaMaltempo Romagna, pini caduti a Milano Marittima
cronaca
Maltempo Romagna, pini caduti a Milano Marittima
00:00:47 min
| 4 ore fa
Health, Smile House: cure multidisciplinari per bambini con malformazione del voltoHealth, Smile House: cure multidisciplinari per bambini con malformazione del volto
cronaca
Health, Smile House: cure multidisciplinari per bambini con malformazione del volto
00:19:32 min
| 5 ore fa
Maltempo Romagna, temporale e raffiche di vento a RiminiMaltempo Romagna, temporale e raffiche di vento a Rimini
cronaca
Maltempo Romagna, temporale e raffiche di vento a Rimini
00:00:18 min
| 6 ore fa
Sisma centro Italia, Castelli: dovere è ricordare dando cambio passo a ricostruzioneSisma centro Italia, Castelli: dovere è ricordare dando cambio passo a ricostruzione
cronaca
Sisma centro Italia, Castelli: dovere è ricordare dando cambio passo a ricostruzione
00:00:24 min
| 6 ore fa
ERROR! T08240825ERROR! T08240825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità