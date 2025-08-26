I titoli di Sky Tg24 del 26 agosto, edizione delle 19

00:01:38 min
|
1 ora fa

In Medio Oriente decine di morti nei nuovi raid israeliani su Gaza, Bruxelles condanna l'attacco sull'ospedale di Khan Yunis. Oggi giornata di proteste in tutto lo stato ebraico. La guerra in Ucraina, truppe russe penetrano nella regione Dnipro, il cancelliere tedesco Mertz avverte Putin, incontri Zelensky o avrà nuove sanzioni. Vogliamo fermare il bagno di sangue tra Kiev e Mosca, per questo vendiamo armi alla NATO, dice Trump, nel fine settimana previsti incontri tra le delegazioni ucraine e americane. La Ocean Viking attaccata dai libici, aperta un'inchiesta, anche l'Unione Europea chiede chiarimenti. Per Piantedosi, lo Stato che gestisce i soccorsi ai migranti, non le ONG. La donna violentata in un parco a Roma, i Carabinieri hanno fermato un ventiseienne gambiano senza permesso di soggiorno, l'uomo ha confessato lo stupro. Secondo una nuova perizia, Alessia Pifferi è pienamente capace di intendere e volere, la donna è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia. Scuola avvia gli esami di riparazione, al ritorno in classe, stop all'uso degli smartphone anche alle superiori. Valditara assicura quasi il 50% degli insegnanti di sostegno saranno confermati. Tra poco l'esordio di Jannik Sinner agli US Open, il numero uno al mondo affronta il ceco Kopriva. In campo, gli azzurri Arnardi e Musetti. Tutti i match live su Sky Sport. .

Donna violentata a Roma, fermato un uomo di 26 anniDonna violentata a Roma, fermato un uomo di 26 anni
cronaca
Donna violentata a Roma, fermato un uomo di 26 anni
00:01:02 min
| 1 ora fa
Caso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volereCaso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volere
cronaca
Caso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volere
00:01:40 min
| 2 ore fa
Timeline, la riforma della scuola italianaTimeline, la riforma della scuola italiana
cronaca
Timeline, la riforma della scuola italiana
00:20:52 min
| 3 ore fa
Migranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo StatoMigranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo Stato
cronaca
Migranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo Stato
00:01:55 min
| 4 ore fa
Stellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di TermoliStellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di Termoli
cronaca
Stellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di Termoli
00:01:34 min
| 4 ore fa
Nave da crociera Msc in avaria arriva al porto di NapoliNave da crociera Msc in avaria arriva al porto di Napoli
cronaca
Nave da crociera Msc in avaria arriva al porto di Napoli
00:00:36 min
| 6 ore fa
ERROR! Rimini, Roberta Metsola: "Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace"ERROR! Rimini, Roberta Metsola: "Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace"
cronaca
Rimini, Metsola: "C'è bisogno di Europa che promuova pace"
00:00:28 min
| 7 ore fa
ERROR! T13260825ERROR! T13260825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 agosto, edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordioLibri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio
cronaca
Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio
00:00:49 min
| 8 ore fa
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a LampedusaMigranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
cronaca
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
00:01:50 min
| 8 ore fa
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa ioFemminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
cronaca
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
00:01:33 min
| 8 ore fa
Scuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classeScuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classe
cronaca
Scuola, da quest'anno vietati per tutti cellulari in classe
00:01:34 min
| 9 ore fa
