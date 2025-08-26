I titoli di Sky Tg24 del 26 agosto, edizione delle 19

In Medio Oriente decine di morti nei nuovi raid israeliani su Gaza, Bruxelles condanna l'attacco sull'ospedale di Khan Yunis. Oggi giornata di proteste in tutto lo stato ebraico. La guerra in Ucraina, truppe russe penetrano nella regione Dnipro, il cancelliere tedesco Mertz avverte Putin, incontri Zelensky o avrà nuove sanzioni. Vogliamo fermare il bagno di sangue tra Kiev e Mosca, per questo vendiamo armi alla NATO, dice Trump, nel fine settimana previsti incontri tra le delegazioni ucraine e americane. La Ocean Viking attaccata dai libici, aperta un'inchiesta, anche l'Unione Europea chiede chiarimenti. Per Piantedosi, lo Stato che gestisce i soccorsi ai migranti, non le ONG. La donna violentata in un parco a Roma, i Carabinieri hanno fermato un ventiseienne gambiano senza permesso di soggiorno, l'uomo ha confessato lo stupro. Secondo una nuova perizia, Alessia Pifferi è pienamente capace di intendere e volere, la donna è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia. Scuola avvia gli esami di riparazione, al ritorno in classe, stop all'uso degli smartphone anche alle superiori. Valditara assicura quasi il 50% degli insegnanti di sostegno saranno confermati. Tra poco l'esordio di Jannik Sinner agli US Open, il numero uno al mondo affronta il ceco Kopriva. In campo, gli azzurri Arnardi e Musetti. Tutti i match live su Sky Sport. .