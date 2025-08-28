I titoli di Sky TG24 del 28 agosto, edizione delle 8

Dal meeting di Rimini la premier Meloni critica Israele e lancia un gran piano per la casa per le coppie giovani, l'opposizione attacca e parla di propaganda. Trump incontra Tony Blair, Witkoff e il genero Kushner, al centro della riunione il futuro di Gaza, per l'esercito israeliano l'evacuazione inevitabile, il Papa dice no all'esodo forzato. Ucraina attacco su Kiev, almeno otto morti, tra cui un bambino, Stati Uniti pronti a offrire a Kiev 007 difesa aerea in caso di accordo per la tregua, ma Mosca non ci sta. La strage in una scuola cattolica a Minneapolis, negli Stati Uniti, un giovane spara attraverso le finestre della chiesa e uccide due bambini, l'aggressore, si è tolto la vita. Il caso della donna investita e uccisa da alcuni minori a Milano, il Tribunale ha deciso di togliere la genitorialità alle famiglie, oggi sarà sentito il padre del quarto ragazzino di cui si sono perse le tracce. Oggi acquazione temporale al nord, rischio, nubifragi, timori per la costa romagnola già flagellata domenica scorsa. Torna il caldo al centro sud. La Grazia di Sorrentino ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia oggi in laguna il giorno di Emma Stone e anche di George Clooney. US Open torna in campo Sinner, fuori Bellucci, inizia l'Europeo di basket. Stasera l'esordio dell'Italia contro la Grecia, oggi il sorteggio di Champions, tutto in diretta su Sky. .