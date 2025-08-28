I titoli di Sky Tg24 del 28 agosto, edizione ore 19

Salito a 18 il numero dei morti a Kiev per missili e droni russi, colpito anche il palazzo che ospita la delegazione europea, "Una minaccia ai piani di pace", tuona la Casa Bianca. "Siamo vicini all'Ucraina, gli insensati attacchi dimostrano che la Russia non crede nel negoziato", così la Premier Meloni che ha convocato una riunione di governo. Medio Oriente, secondo la stampa israeliana, l'esercito ha ordinato ai cittadini di Gaza City di lasciare la città, conseguenze devastanti per il Segretario dell'ONU, nuovo allarme umanitario. La governatrice della Fed Cook fa causa contro il tentativo di Trump di cacciarla braccio di ferro della Casa Bianca, anche con la Direttrice del Centro Controllo Malattie. Presto misure del governo contro i siti sessisti, lo annuncia la Ministra Roccella, ha chiuso un nuovo portale e denunce da tutta Italia e verifiche della Polizia Postale. Tennis giovedì imperdibile all' US Open, Sinner affronta Popyrin, in campo anche Musetti, Cobolli, il doppio Errani, Paolini tutto in diretta su Sport e Now. A Montecarlo si svela la fase campionato della Champions League, la Juventus pesca il Real Madrid, l'Inter, il Liverpool, Eurobasket questa sera l'Italia debutta contro la Grecia. Parata di stelle alla Mostra di Venezia, al Lido tra gli altri, Emma Stone e George Clooney, l'attore non è stato ala conferenza stampa per una sinusite, ma sarà sul tappeto rosso. .

