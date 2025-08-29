I titoli di Sky Tg24 del 29 agosto, edizione delle 19

00:01:38 min
|
1 ora fa

A New York il summit tra le delegazioni americane e ucraine, Zelensky dice a Putin "Decida entro lunedì su bilaterale", il Cremlino replica: "Vertice possibile solo se ben preparato". L'esercito israeliano annuncia l'inizio delle operazioni su Gaza, Hamas minaccia: "La pagheranno cara", Washington nega il visto ai rappresentanti palestinesi per l'assemblea dell'ONU. Shock negli Stati Uniti, Trump toglie la scorta del Secret Service a Kamala Harris il Capo della Casa Bianca, a marzo, ha preso la stessa decisione anche per il figlio di Biden. Il caso dei siti sessisti, l'informativa alla Procura di Roma ha poi prevista l'apertura di un fascicolo, Giorgia Meloni si dice disgustata ed esprime solidarietà alle donne offese. Le nuotatrici, Pilato e Tarantino fermate a Singapore con l'accusa di furto, le due atlete azzurre sono state rilasciate grazie all'intervento della Farnesina, la Federnuoto apre l'inchiesta Giulia Roberts su Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia, l'attrice è la protagonista del film fuori concorso di Luca Guadagnino, domani in Laguna la manifestazione a sostegno della Palestina. Gli anticipi della seconda giornata sono in campo Cremonese e Sassuolo, questa sera su Sky Lecce- Milan sorteggi dolci e amari per gli italiani in Europa e Conference League. US Open sta sfidando Alcaraz questa sera in campo Jasmine Paolini contro Vondrousova domani Sinner sfida il canadese Shapovalov tutte le partite live sulla nostra piattaforma. .

Arresto Singapore, rientrate in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino
cronaca
Arresto Singapore, rientrate in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino
00:01:17 min
1 ora fa
Carovana dei ghiacciai di Legambiente: instabilità e pericolo, urge monitoraggio
cronaca
Carovana ghiacciai di Legambiente, il Ventina al collasso
00:05:10 min
2 ore fa
Timeline, le parole di Meloni sui forum sessisti online e il turismo estivo in Italia
cronaca
Timeline, le parole di Meloni sui forum sessisti online e il turismo estivo in Italia
00:24:25 min
9 minuti fa
Contessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi sulla riserva naturale
cronaca
Contessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi
00:01:38 min
4 ore fa
FL MARIJUANA
cronaca
Oristano, scoperta maxi piantagione di marijuana
00:01:00 min
5 ore fa
Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51
cronaca
Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51
00:00:16 min
5 ore fa
Matempo, allerta arancione in 4 regioni
cronaca
Matempo, allerta arancione in 4 regioni
00:01:12 min
5 ore fa
T13290825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 29 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
7 ore fa
Anno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assunti
cronaca
Anno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assunti
00:01:22 min
7 ore fa
Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
cronaca
Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
00:02:53 min
8 ore fa
Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabili
cronaca
Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabili
00:01:35 min
8 ore fa
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
cronaca
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
00:01:00 min
8 ore fa
Playlist di tendenza
