I titoli di Sky Tg24 del 29 agosto, edizione delle 19

A New York il summit tra le delegazioni americane e ucraine, Zelensky dice a Putin "Decida entro lunedì su bilaterale", il Cremlino replica: "Vertice possibile solo se ben preparato". L'esercito israeliano annuncia l'inizio delle operazioni su Gaza, Hamas minaccia: "La pagheranno cara", Washington nega il visto ai rappresentanti palestinesi per l'assemblea dell'ONU. Shock negli Stati Uniti, Trump toglie la scorta del Secret Service a Kamala Harris il Capo della Casa Bianca, a marzo, ha preso la stessa decisione anche per il figlio di Biden. Il caso dei siti sessisti, l'informativa alla Procura di Roma ha poi prevista l'apertura di un fascicolo, Giorgia Meloni si dice disgustata ed esprime solidarietà alle donne offese. Le nuotatrici, Pilato e Tarantino fermate a Singapore con l'accusa di furto, le due atlete azzurre sono state rilasciate grazie all'intervento della Farnesina, la Federnuoto apre l'inchiesta Giulia Roberts su Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia, l'attrice è la protagonista del film fuori concorso di Luca Guadagnino, domani in Laguna la manifestazione a sostegno della Palestina. Gli anticipi della seconda giornata sono in campo Cremonese e Sassuolo, questa sera su Sky Lecce- Milan sorteggi dolci e amari per gli italiani in Europa e Conference League. US Open sta sfidando Alcaraz questa sera in campo Jasmine Paolini contro Vondrousova domani Sinner sfida il canadese Shapovalov tutte le partite live sulla nostra piattaforma. .