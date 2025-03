I titoli di Sky TG24 del 29 marzo 2025 - edizione h19

Il devastante sisma che ha colpito il Myanmar, il bilancio ufficiale è di oltre 1.600 morti, ma potrebbe superare le 10.000 vittime. Si continua a scavare tra le macerie. Meloni al congresso di Azione torna sull'intervista al Financial Times: "Travisate le mie parole su Trump. Senza difesa si vuole un'Europa come una comunità hippie", spiega. "Sbagliato criminalizzare l'avversario", la linea di Calenda. "Meloni fa solo comunicazione", dice Renzi a SKY Tg24. "Governo improvvisato", attacca Elly Schlein. In Turchia nuova manifestazione contro l'arresto del Sindaco di Istanbul Imamoglu. Per gli organizzatori oltre 2 milioni in piazza. La polizia parla di centinaia di migliaia. È stato fermato il pirata della strada che ha travolto e ucciso una 20enne nel Comasco. È risultato positivo all'alcol test e guidava con il piede ingessato. La Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta sulla morte di una 50enne in una clinica privata per un intervento agli occhi. La donna è deceduta subito dopo l'anestesia. Torna all'ora legale, stanotte alle 02:00 lancette avanti di 60 minuti. Giornate più lunghe e un risparmio sull'energia elettrica. Sarà in vigore fino al prossimo 26 ottobre. Il Bologna passa a Venezia. Pari tra Empoli e Como. In campo Juventus-Genoa. Alle 20:45 su SKY Sport Lecce-Roma. Moto GP, pole di Marquez ad Austin in Texas. .