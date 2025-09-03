I titoli di Sky TG24 del 3 settembre, edizione delle 13

La Cina sfoggia i suoi arsenali: "Il mondo scelga tra guerra e pace" dice Xi Jinping alla parata di Pechino con Putin e Kim, incontro tra il leader russo e quello nordcoreano. "Cina e Russia non mi spaventano perché non oserebbero mai attaccarci", dice Trump. Zelensky atteso a Parigi, bilaterale con Macron, alla vigilia del vertice dei Volenterosi. Israele dichiara terra statale 45 ettari di territorio in Cisgiordania, intanto prosegue l'avanzata, verso il centro di Gaza City, bombe sulla missione Unifil in Libano. Verso le Regionali, in Puglia la rinuncia di Emiliano spinge la candidatura di De Caro, ma resta il nodo Vendola. In Campania il Campo Largo, pronto a convergere su Fico. 43 anni fa l'assassinio di Dalla Chiesa, ucciso a Palermo con la moglie e l'agente della scorta, "Esempio di lotta alla mafia" ricorda Mattarella, "Ci guida ogni giorno" scrive Meloni. L'inchiesta sul portale sessista ha individuato il gestore, un 45 enne residente a Firenze, interrogato dopo la denuncia della Sindaca, si indaga anche per estorsione. A Venezia, terzo film italiano in concorso. Duse di Pietro Marcello racconta la leggendaria attrice, al Lido riflettori su Gaza, con la pellicola che ripercorre il dramma di una bimba palestinese. Stanotte US Open, il derby azzurro, Sinner e Musetti si sfidano per un posto in semifinale nell'altro lato del tabellone sarà Alcaraz Djokovic. .

