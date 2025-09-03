I titoli di Sky TG24 del 3 settembre, edizione delle 19

Nuovo attacco di Israele ai militari di UNIFIL per Crosetto non è un errore, ma una scelta, 45 ettari di Cisgiordania dichiarati terra israeliana, l'esercito avanza ancora verso Gaza. Quattro parlamentari italiani saliranno a bordo della flottiglia umanitaria per Gaza, le opposizioni chiedono al governo di garantire la sicurezza dell'equipaggio. Domani l'incontro dei volenterosi per l'Ucraina, Zelensky punta a parlare con Trump di sanzioni, provocazione di Putin, se il leader ucraino è pronto può incontrarmi a Mosca. Il mondo scelga tra pace e guerra il messaggio del cinese Xi durante la parata militare a Pechino bilaterale tra Kim Jong-Un e Putin. La vicenda dei siti sessisti, la Procura di Roma verso una maxi inchiesta attesa per la prima informativa della polizia postale si lavora a un fascicolo, Prevenge porn. Il processo per Ciro Grillo e altri tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo, grave lutto per il giudice slitta la sentenza, polemica tra i legali sul cambio di data. L'ok di Bruxelles all'accordo con il Mercosur, il mercato comune dell'America meridionale, obiettivo diversificare i commerci garantita la protezione al sistema agricolo europeo. Tennis l'US Open va in scena il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che vale la semifinale. Il live a partire dalle 02:30 su Sky Sport. .

