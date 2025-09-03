I titoli di Sky TG24 del 3 settembre: edizione delle 8

A Pechino la parata per il Giorno della Vittoria "Il mondo scelga tra pace e guerra" dice Xi, presenti Putin e Kim Jong-un "Cospirate contro gli Stati Uniti" ammonisce Trump. Il Presidente russo ribadisce la linea di Mosca "Mai detto no a Kiev nell'Unione Europea", la coalizione dei Volenterosi divisa sull'invio di truppe, domani vertice a Parigi. Attacco israeliano in Libano contro il personale Unifil, l'esercito intensifica i raid nella Striscia, ma molti riservisti si rifiutano di combattere a Gaza City, nuove proteste a Gerusalemme. Individuato il gestore del sito sessista che pubblicava foto e video senza consenso è un 45 enne residente a Firenze è stato ascoltato dopo la denuncia della Sindaca. Dimesso dall'ospedale il portiere di 13 anni, picchiato da un altro genitore dopo una partita di Calcio nel torinese, la denuncia del padre "E' stata una violenza brutale". Attesa al tribunale di Tempio Pausania la sentenza del processo a Ciro Grillo, insieme a tre suoi amici accusato di violenza sessuale di gruppo, chiesti nove anni. Mostra del Cinema dopo l'Etranger di Francois Ozon ariva oggi il film The Voice of Hind Rajab sulla guerra a Gaza. A Venezia anche il giorno di Duse di Pietro Marcello. US Open, la prima semifinale sarà Alcaraz Djokovic ai quarti, vittoria di Errani Paolini, oggi la sfida Sinner Musetti, Europei di Basket, l'Italia batte in rimonta la Spagna. .