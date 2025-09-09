I titoli di Sky TG24 del 9 settembre 2025 - edizione h19

Attacco a Doha colpita leadership di Hamas Israele rivendica dubbi sulla sorte dei vertici dell'organizzazione terroristica "violato il Diritto Internazionale", accusa il Qatar. Flotillia colpita in acque tunisine, ordine di evacuazione a Gaza City "Persi contatti con la parrocchia" dice Leone XIV, la flotta a Siracusa partirà giovedì. Caso Almasri, indagata Giusi Bartolozzi, Capo di Gabinetto del Ministro Nordio, deve rispondere dell'accusa di aver reso false dichiarazioni davanti al Tribunale dei Ministri. Una ragazza trevigiana denuncia di aver subito uno stupro di gruppo a Malta, indagati cinque ragazzi pugliesi tra i 17e 19 anni, la giovane ha detto di essere stata filmata. Video rubati al conduttore Stefano De Martino hackerando le telecamere di videosorveglianza, la Procura di Roma procede anche per Revenge Port. Nepal nel caos, non si ferma la protesta della generazione Z contro il divieto dei Social Network, assalto anche al Parlamento negli scontri 19 morti e 100 feriti. È morto Stefano Benni, autore di Bar Sport la Compagnia di Celestini, lo scrittore e drammaturgo bolognese da tempo malato, aveva 78 anni. Torna X Factor da giovedì al via la nuova stagione su Sky Uno in conduzione Giorgia, giudici Achille Lauro, Paolo Iezzi Jake La Fuia e Francesco Gabbani. .