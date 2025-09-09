I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 13

Flottiglia verso Gaza colpita l'imbarcazione principale in acque tunisine tutti illesi a bordo, un attivista a Sky Tg24 racconta, pensiamo che l'obiettivo fosse una tanica di diesel. Israele intanto ordina l'evacuazione a tutti i residenti di Gaza City, decisi a sconfiggere Hamas, il ministro degli Esteri conferma sì alla proposta di Trump per fermare la guerra. Crisi politica in Francia, dopo la sfiducia di ieri, il primo ministro Bayrou ha atteso all'Eliseo per le dimissioni, Macron cerca un successore e domani manifestazione di protesta, blocchiamo tutto. Arrestato il pirata della strada che ha ucciso un tredicenne nel vicentino é un ventitreenne ora ai domiciliari, accusato di omicidio stradale, con fuga e omissione di soccorso. Riparte la scuola Val di Tara a Sky Tg24, dal prossimo anno formeremo insegnanti di sostegno specializzati. Al via Generazione sottovoce, storia di giovani appena diplomati che guardano al futuro. É morto a Bologna lo scrittore Stefano Benni, l'autore di Bar Sport e La compagnia dei Celestini aveva, 78 anni. Il figlio per ricordarlo, leggetene i libri ad alta voce dice. Qualificazione ai mondiali del 2026, l'Italia batte a fatica Israele 5-4 Gattuso è la partita più folle da quando alleno, azzurri secondi nel girone proprio con Israele. Ritorna X Factor al via Giovedì su Sky uno, Giorgia in conduzione; al tavolo dei giudici Achille Lauro, Paola Jezzi, Jack La Furia e la New entry Francesco Gabbani finale in piazza Plebiscito a Napoli. .

