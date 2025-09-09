I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 8

1 ora fa

La Global Sumud Flotilla denuncia una nostra imbarcazione colpita da un sospetto drone in acque tunisine, intanto l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di tutta Gaza City. La Francia sprofonda di nuovo nella crisi politica, sfiduciato il premier Bayrou oggi le dimissioni. Macron cerca un successore, opposizioni in pressing per tornare al voto. La strage infinita sul lavoro, quattro morti, in poche ore un operaio schiacciato da un macchinario in centro a Roma, vittime anche a Torino, Monza e nel Catanese. É ai domiciliari il pirata della strada che ha travolto e ucciso un tredicenne nel vicentino, si tratta di un ventitreenne accusato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Monte dei Paschi di Siena conquista la maggioranza assoluta di Mediobanca. L'offerta pubblica di acquisto e scambio ha superato il 62% del capitale di Piazzetta Cuccia. L'inchiesta sull'eredità Agnelli. Sì della Procura di Torino alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova per John Elkan, chiesta l'archiviazione per i fratelli Lapo e Ginevra. Fiori bianchi a Rivalta per i funerali di Giorgio Armani, l'abbraccio della famiglia e degli amici più stretti, il parroco, le esequie nello stile che ci ha insegnato. Qualificazioni ai mondiali 2026, l'Italia soffre, ma vince. Gli azzurri di Gattuso, battono Israele 5-4 sul campo neutro di Debrussen in Ungheria. .

cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 9 settembre
00:23:26 min
| 1 ora fa
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
cronaca
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
00:01:11 min
| 9 ore fa
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
cronaca
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
00:01:41 min
| 13 ore fa
cronaca
Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
00:01:44 min
| 13 ore fa
Anno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruolo
cronaca
Valditara: stop a cellulari in classe e più insegnanti ruolo
00:03:28 min
| 14 ore fa
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'8 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 14 ore fa
Terra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversa
cronaca
Terra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversa
00:01:47 min
| 14 ore fa
Timeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classe
cronaca
Timeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classe
00:25:13 min
| 15 ore fa
Bologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoria
cronaca
Bologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoria
00:02:37 min
| 15 ore fa
Mistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraico
cronaca
Mistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraico
00:01:06 min
| 16 ore fa
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazzi
cronaca
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre
00:01:08 min
| 18 ore fa
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
cronaca
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
00:02:49 min
| 19 ore fa
