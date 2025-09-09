I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 8

La Global Sumud Flotilla denuncia una nostra imbarcazione colpita da un sospetto drone in acque tunisine, intanto l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di tutta Gaza City. La Francia sprofonda di nuovo nella crisi politica, sfiduciato il premier Bayrou oggi le dimissioni. Macron cerca un successore, opposizioni in pressing per tornare al voto. La strage infinita sul lavoro, quattro morti, in poche ore un operaio schiacciato da un macchinario in centro a Roma, vittime anche a Torino, Monza e nel Catanese. É ai domiciliari il pirata della strada che ha travolto e ucciso un tredicenne nel vicentino, si tratta di un ventitreenne accusato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Monte dei Paschi di Siena conquista la maggioranza assoluta di Mediobanca. L'offerta pubblica di acquisto e scambio ha superato il 62% del capitale di Piazzetta Cuccia. L'inchiesta sull'eredità Agnelli. Sì della Procura di Torino alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova per John Elkan, chiesta l'archiviazione per i fratelli Lapo e Ginevra. Fiori bianchi a Rivalta per i funerali di Giorgio Armani, l'abbraccio della famiglia e degli amici più stretti, il parroco, le esequie nello stile che ci ha insegnato. Qualificazioni ai mondiali 2026, l'Italia soffre, ma vince. Gli azzurri di Gattuso, battono Israele 5-4 sul campo neutro di Debrussen in Ungheria. .