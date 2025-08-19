Sardegna, un'altra vittima dopo intossicazione da botulino

00:01:41 min
|
28 minuti fa

È la quarta vittima, la seconda in Sardegna, Valeria Sollai, 62 anni ricoverata in rianimazione da settimane nel Policlinico Universitario di Montserrato, provincia di Cagliari. Anche lei a luglio aveva assaggiato la salsa guacamole nel corso di un festival di cibo sudamericano, proprio come Roberta Pizzalis, la trentottenne morta l'8 agosto scorso. Una decina di persone erano rimaste intossicate. Bisognerà aspettare i risultati dell'autopsia disposta dalla Procura per stabilire le cause esatte della morte perché in genere, spiegano gli esperti, se un paziente viene correttamente trattato con l'antitossina botulinica, in qualche settimana entra in una fase di recupero. La criticità dell'avvelenamento è superata. Poi però, patologie già esistenti oppure subentrate possono aggravare il quadro clinico e le condizioni di Valeria Sollai sembravano infatti essersi stabilizzate poi l'aggravamento e la morte. Certo peggiora la posizione del titolare del chiosco nel quale sono stati consumati i prodotti contaminati, già indagato per omicidio colposo. Intanto dall'ospedale Annunziata di Cosenza, che sta seguendo i pazienti, coinvolti nel focolaio di intossicazioni da botulino a diamante, i sanitari fanno sapere che il peggio è ormai passato. Due le vittime anche in Calabria, un uomo di 52 anni e una donna di 45, per le quali sono stati iscritti nel registro degli indagati cinque medici e il gestore del furgone che vendeva i panini, cui è stata ricondotta l'intossicazione. .

ERROR! T19190825ERROR! T19190825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 19 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 48 minuti fa
pubblicità
Uso del taser, come funziona, quando si usa, in quali PaesiUso del taser, come funziona, quando si usa, in quali Paesi
cronaca
Uso del taser, come funziona, quando si usa, in quali Paesi
00:02:31 min
| 1 ora fa
ERROR! SRV SCHEDA TASERERROR! SRV SCHEDA TASER
cronaca
Come funziona il taser
00:02:24 min
| 2 ore fa
Migranti, morta la bimba rimasta giorni senz'acqua su una barca in mareMigranti, morta la bimba rimasta giorni senz'acqua su una barca in mare
cronaca
Migranti, morta la bimba rimasta giorni senz'acqua
00:01:41 min
| 2 ore fa
Partita da Mondello la regata Palermo- MontecarloPartita da Mondello la regata Palermo- Montecarlo
cronaca
Partita da Mondello la regata Palermo-Montecarlo
00:01:31 min
| 2 ore fa
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospitiMestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
cronaca
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
00:00:30 min
| 5 ore fa
Calabria, sequestrata maxi piantagione di marijuanaCalabria, sequestrata maxi piantagione di marijuana
cronaca
Calabria, sequestrata maxi piantagione di marijuana
00:01:00 min
| 2 ore fa
Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagnaIspettore di polizia ucciso dal figlio della compagna
cronaca
Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagna
00:01:14 min
| 5 ore fa
ERROR! T13190825ERROR! T13190825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 19 agosto, edizione ore 13
00:01:39 min
| 6 ore fa
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberonNeonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
cronaca
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
00:01:18 min
| 8 ore fa
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enneCiro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
cronaca
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
00:00:34 min
| 9 ore fa
ERROR! T08190825ERROR! T08190825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 12 ore fa
ERROR! T19190825ERROR! T19190825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 19 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 48 minuti fa
Uso del taser, come funziona, quando si usa, in quali PaesiUso del taser, come funziona, quando si usa, in quali Paesi
cronaca
Uso del taser, come funziona, quando si usa, in quali Paesi
00:02:31 min
| 1 ora fa
ERROR! SRV SCHEDA TASERERROR! SRV SCHEDA TASER
cronaca
Come funziona il taser
00:02:24 min
| 2 ore fa
Migranti, morta la bimba rimasta giorni senz'acqua su una barca in mareMigranti, morta la bimba rimasta giorni senz'acqua su una barca in mare
cronaca
Migranti, morta la bimba rimasta giorni senz'acqua
00:01:41 min
| 2 ore fa
Partita da Mondello la regata Palermo- MontecarloPartita da Mondello la regata Palermo- Montecarlo
cronaca
Partita da Mondello la regata Palermo-Montecarlo
00:01:31 min
| 2 ore fa
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospitiMestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
cronaca
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
00:00:30 min
| 5 ore fa
Calabria, sequestrata maxi piantagione di marijuanaCalabria, sequestrata maxi piantagione di marijuana
cronaca
Calabria, sequestrata maxi piantagione di marijuana
00:01:00 min
| 2 ore fa
Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagnaIspettore di polizia ucciso dal figlio della compagna
cronaca
Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagna
00:01:14 min
| 5 ore fa
ERROR! T13190825ERROR! T13190825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 19 agosto, edizione ore 13
00:01:39 min
| 6 ore fa
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberonNeonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
cronaca
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
00:01:18 min
| 8 ore fa
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enneCiro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
cronaca
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
00:00:34 min
| 9 ore fa
ERROR! T08190825ERROR! T08190825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 12 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità