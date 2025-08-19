Sardegna, un'altra vittima dopo intossicazione da botulino

È la quarta vittima, la seconda in Sardegna, Valeria Sollai, 62 anni ricoverata in rianimazione da settimane nel Policlinico Universitario di Montserrato, provincia di Cagliari. Anche lei a luglio aveva assaggiato la salsa guacamole nel corso di un festival di cibo sudamericano, proprio come Roberta Pizzalis, la trentottenne morta l'8 agosto scorso. Una decina di persone erano rimaste intossicate. Bisognerà aspettare i risultati dell'autopsia disposta dalla Procura per stabilire le cause esatte della morte perché in genere, spiegano gli esperti, se un paziente viene correttamente trattato con l'antitossina botulinica, in qualche settimana entra in una fase di recupero. La criticità dell'avvelenamento è superata. Poi però, patologie già esistenti oppure subentrate possono aggravare il quadro clinico e le condizioni di Valeria Sollai sembravano infatti essersi stabilizzate poi l'aggravamento e la morte. Certo peggiora la posizione del titolare del chiosco nel quale sono stati consumati i prodotti contaminati, già indagato per omicidio colposo. Intanto dall'ospedale Annunziata di Cosenza, che sta seguendo i pazienti, coinvolti nel focolaio di intossicazioni da botulino a diamante, i sanitari fanno sapere che il peggio è ormai passato. Due le vittime anche in Calabria, un uomo di 52 anni e una donna di 45, per le quali sono stati iscritti nel registro degli indagati cinque medici e il gestore del furgone che vendeva i panini, cui è stata ricondotta l'intossicazione. .