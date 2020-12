In una centro commerciale il "tampone sospeso" per indigenti

È la prima iniziativa di questo genere in Italia e arriva da un centro commerciale a ovest di Milano, nel comune di Bellinzago lombardo, che ha lanciato il tampone sospeso, un test gratuito per le persone e le famiglie indigenti. Un'iniziativa nella quale crediamo tantissimo, che permette al nostro centro commerciale di essere presente nel territorio che culmina dopo altre iniziative organizzate per le famiglie in difficoltà sempre del nostro territorio come la spesa sospesa iniziata a marzo 2020. È il comune che collabora al progetto a indirizzare attraverso i servizi sociali, nel più totale rispetto della privacy, i cittadini e le famiglie in difficoltà verso un poliambulatorio proprio all'interno del centro commerciale. Siamo stati ben lieti di poter collaborare perché per noi è una mission il fatto di poter essere sicuramente a disposizione degli utenti, soprattutto per coloro i quali sono in difficoltà. Un'iniziativa partita a fine novembre e che andrà avanti almeno per tutto il periodo delle feste. Un aiuto concreto per garantire un po' di prevenzione e tutele anche a chi ha meno possibilità.