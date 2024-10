Un incendio ha colpito l’hotel “Alexander” di Abano Terme costringendo alla fuga tutti i 273 ospiti. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte in un vano tecnico al secondo piano e presto il fumo ha invaso tutta la struttura. Gli ospiti sono riusciti a mettersi in salvo: 31 persone, tra cui anche due bambini, sono stati ricoverati a causa di inalazioni da fumo. Nessuno è in gravi condizioni. .