Incidente nel bresciano, scontro bus-auto: 5 ragazzi morti

Avevano 17, 20 e 22 anni i cinque giovani, quattro ragazzi e una ragazza, la più piccola, che nella tarda serata di sabato hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in provincia di Brescia. Erano a bordo della loro auto quando, per cause ancora da chiarire, avrebbero perso il controllo della vettura, andando a scontrarsi con un bus turistico che procedeva sulla carreggiata opposta. "La macchina su cui viaggiavano procedeva in senso di marcia da Salò verso Brescia. Siamo sulla 45 bis, la strada statale nel comune territoriale di Rezzato, in provincia di Brescia. Ed è proprio qui che si è consumato il dramma. La curva, in fondo, è dove l'automobile, con a bordo i cinque ragazzi, si è scontrata con il pullman che viaggiava in senso opposto". È stato l'autista, che viaggiava da solo, a lanciare l'allarme. Ma purtroppo, una volta arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare i decessi. Il conducente del pullman invece è trasportato sotto shock in ospedale. Avrebbe riportato ferite lievi. Gli amici, di cui due cugini, tutti i residenti in Val Sabbia, stavano andando a Brescia per trascorrere la serata in alcuni locali della città, con un auto prestata da un amico. Auto che dopo il violento impatto è andata completamente distrutta. Strazianti le immagini a cui hanno dovuto assistere i familiari, accorsi sul posto, dov'erano presenti gli agenti della Polizia Stradale e Vigili del Fuoco di Brescia e la Polizia locale di Rezzato. Le indagini per chiarire la dinamica dei fatti sono ancora in corso. Ciò che resta è il dolore di una valle intera che piange i suoi ragazzi e loro vite strappate.