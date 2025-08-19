Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagna

00:01:14 min
|
1 ora fa

Ci sarebbe una lite per futili motivi, probabilmente la fuga di un pappagallo tenuto in casa dietro l'aggressione col coltello da cucina a Cirolongo, l'ispettore di polizia di 58 anni ucciso a Melito dal figlio della compagna. Roberto Marchese, 21 anni, si è poi allontanato ed è stato rintracciato a casa del padre dopo qualche ora. È stato ucciso a coltellate Ciro Longo di 58 anni all'interno della sua abitazione che si trova in questo parco residenziale a Melito di Napoli, all'omicidio hanno assistito purtroppo almeno due testimoni, tra i quali la compagna dell'uomo. A scatenare la furia del ventunenne sarebbe stato un rimprovero per aver lasciato le finestre aperte facendo uscire il pappagallo. Da questo sarebbe nata una lite e dopo circa 20 minuti il giovane avrebbe sferrato diverse coltellate a Luongo, delle quali una al petto risultata fatale. I soccorsi chiamati subito non hanno potuto evitare il peggio. Il questore di Napoli, Maurizio Agricola ha espresso in una nota il cordoglio e la vicinanza sua e di tutto il personale di polizia ai familiari e colleghi di Luongo.

Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospitiMestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
cronaca
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
00:00:30 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! T13190825ERROR! T13190825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 19 agosto, edizione ore 13
00:01:39 min
| 2 ore fa
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberonNeonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
cronaca
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
00:01:18 min
| 3 ore fa
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enneCiro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
cronaca
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
00:00:34 min
| 5 ore fa
ERROR! T08190825ERROR! T08190825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB1908000ERROR! WEB1908000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 19 agosto
00:22:41 min
| 8 ore fa
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardenteAddio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
cronaca
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
00:02:05 min
| 17 ore fa
Call center, nuove norme su telefonate molesteCall center, nuove norme su telefonate moleste
cronaca
Call center, nuove norme su telefonate moleste
00:01:45 min
| 19 ore fa
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa venetaTurismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
cronaca
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
00:01:59 min
| 20 ore fa
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a TorinoCarceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
cronaca
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
00:01:35 min
| 20 ore fa
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taserTimeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
cronaca
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
00:22:00 min
| 22 ore fa
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casaIncendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
cronaca
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
00:01:00 min
| 20 ore fa
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospitiMestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
cronaca
Mestre, incendio in un hotel: evacuati gli ospiti
00:00:30 min
| 1 ora fa
ERROR! T13190825ERROR! T13190825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 19 agosto, edizione ore 13
00:01:39 min
| 2 ore fa
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberonNeonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
cronaca
Neonati morti, batterio killer rilevato nei dispenser del sapone per lavare i biberon
00:01:18 min
| 3 ore fa
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enneCiro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
cronaca
Ciro Luongo ucciso a Melito di Napoli: fermato 21enne
00:00:34 min
| 5 ore fa
ERROR! T08190825ERROR! T08190825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB1908000ERROR! WEB1908000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 19 agosto
00:22:41 min
| 8 ore fa
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardenteAddio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
cronaca
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
00:02:05 min
| 17 ore fa
Call center, nuove norme su telefonate molesteCall center, nuove norme su telefonate moleste
cronaca
Call center, nuove norme su telefonate moleste
00:01:45 min
| 19 ore fa
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa venetaTurismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
cronaca
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
00:01:59 min
| 20 ore fa
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a TorinoCarceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
cronaca
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
00:01:35 min
| 20 ore fa
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taserTimeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
cronaca
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
00:22:00 min
| 22 ore fa
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casaIncendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
cronaca
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
00:01:00 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità