Ispettore di polizia ucciso dal figlio della compagna

Ci sarebbe una lite per futili motivi, probabilmente la fuga di un pappagallo tenuto in casa dietro l'aggressione col coltello da cucina a Cirolongo, l'ispettore di polizia di 58 anni ucciso a Melito dal figlio della compagna. Roberto Marchese, 21 anni, si è poi allontanato ed è stato rintracciato a casa del padre dopo qualche ora. È stato ucciso a coltellate Ciro Longo di 58 anni all'interno della sua abitazione che si trova in questo parco residenziale a Melito di Napoli, all'omicidio hanno assistito purtroppo almeno due testimoni, tra i quali la compagna dell'uomo. A scatenare la furia del ventunenne sarebbe stato un rimprovero per aver lasciato le finestre aperte facendo uscire il pappagallo. Da questo sarebbe nata una lite e dopo circa 20 minuti il giovane avrebbe sferrato diverse coltellate a Luongo, delle quali una al petto risultata fatale. I soccorsi chiamati subito non hanno potuto evitare il peggio. Il questore di Napoli, Maurizio Agricola ha espresso in una nota il cordoglio e la vicinanza sua e di tutto il personale di polizia ai familiari e colleghi di Luongo.