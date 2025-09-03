Killer prostitute, omicidio Paun premeditato e in concorso

Vasile Frumuzache, il killer delle escort, non ha agito da solo e ha ucciso con premeditazione. Lo scrive il capo della Procura di Prato Luca Tescaroli comunicando la chiusura delle indagini per la morte di Maria Denisa Pawn. Il corpo della donna venne ritrovato decapitato nella perdita campagna di Montecatini Terme. Si ipotizza che la guardia giurata di nazionalità rumena abbia agito con premeditazione perché sono stati individuati tramite le telecamere di sorveglianza due sopralluoghi nel posto, il Residence Ferrucci, in cui dopo alcune ore e dopo due rapporti sessuali a pagamento Maria Denisa è stata strangolata. Fumuzake ha ammesso il delitto individuando il movente nel ricatto della vittima, 10mila € da pagare per ottenere il suo silenzio e non informare la moglie. L'altra informazione scritta nero su bianco dagli inquirenti è che il killer avrebbe agito in concorso con altri soggetti allo stato non identificati. Si parla di killer perché gli omicidi di cui ha parlato al plurale in carcere lo stesso Fumuzake sono stati più di uno e forse più di due. Sulla morte di Anna Maria Andrei, i cui resti vennero ritrovati a pochi metri dal corpo di Maria Denisa Pown nel cimitero degli orrori, sta ancora indagando la Procura di Pistoia. .