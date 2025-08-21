Kirghizistan, morto alpinista italiano durante soccorsi a collega russa

"Questa alpinista russa che ormai da diversi giorni è rimasta bloccata sotto la cima appunto della montagna con una gamba fratturata, è stata lasciata dal socio con il poco che avevano per garantire la sopravvivenza. Il primo elicottero che ha cercato di avvicinarsi è caduto, provocando altri feriti, sono feriti gravi il pilota e un tecnico del soccorso. Purtroppo a quota 6900 metri c'è stata una tempesta, una bufera e pare che si siano evidenziati dei sintomi di edema cerebrale da una delle tipiche patologie acute che possono verificarsi a queste quote e che è purtroppo costata la vita appunto a Luca Sinigaglia. Si occupava di Cyber Sicurezza, però aveva una lunga esperienza di alta quota, aveva già scalato il Mc Kinley, la Concagua, il Pik Leni e negli ultimi anni ha fatto diverse spedizioni, proprio in quella zona dell'Asia, quindi, Kirghizistan, Tagikistan, Azerbaijan". .

