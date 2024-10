Nel litigio noi veniamo fuori sempre in una versione un po' artefatta, finzionale di noi stessi, non solo vogliamo aver ragione ma vogliamo fare bella figura da un punto di vista attoriale, come se in quel momento la nostra compagna, che ci sta di fronte, ci guardasse come se fossimo dei protagonisti, dei primi attori e loro il nostro pubblico. Sono, come dire, dei codici estetici che noi manteniamo e recitiamo a volte spesso a nostra stessa insaputa.