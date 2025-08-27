La ong Mediterranea: la guardia costiera libica uccide in mare i migranti

La nave di Mediterranea è ferma a Trapani da sabato da quando ha portato a terra 10 ragazzini, profughi siriani ed iracheni salvati da naufragio. L'organizzazione umanitaria italiana ha ricevuto una multa da 10.000 Euro e una diffida a lasciare il porto per aver violato il decreto Piantedosi che aveva assegnato per lo sbarco il porto di Genova, ma sottoporre ad altri 5 giorni di navigazione persone in quello stato psicofisico sarebbe stato inumano, replica l'equipaggio che racconta le fasi drammatiche di quanto è accaduto in mare. "Siamo stati avvicinati da un assetto veloce che era uno di quelli che ci aveva accerchiato due giorni prima. A bordo aveva dei ragazzi. Hanno preso questi ragazzi e li hanno scaraventati in acqua. Abbiamo consegnato i video, alle autorità, abbiamo ripreso che queste persone venivano gettate in mare dalla cosiddetta Guardia Costiera libica. Erano partiti da vicino Tripoli con altri quattro compagni e dopo un'ora di navigazione questi aguzzini hanno preso quattro ragazzi a caso e li hanno scaraventati in acqua. Il ministro Piantedosi dovrebbe dirci come è possibile che facciamo accordi con queste persone che ammazzano i ragazzi in mezzo al mare." La replica del ministro Piantedosi è affidata ad un post spetta. allo Stato e non alle Ong, la gestione dei soccorsi e il contrasto ai trafficanti. "La linea la detta il governo. Certo, ma quale linea sta dettando questo governo? La settimana scorsa è morta una bambina morta di fame. Il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande d'Europa, ci sono oltre 30mila corpi in fondo al mare." Una delegazione del Partito Democratico e un gruppo di attivisti sono saliti a bordo della nave per esprimere appoggio e solidarietà all'equipaggio. "E anche per mandare un ulteriore messaggio chiaro al governo nazionale. Basta con la propaganda, servono azioni concrete, serie e reali." .