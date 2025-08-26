Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio

00:00:49 min
|
35 minuti fa

Ma il centro di Roma è fantastico per molti motivi, tra cui questo effettivamente è proprio vero che negli negli stessi vicoli, nelle stesse vie, c'è questa compresenza, anche un po' assurda, se vogliamo dire, perché appunto ci sono questi aristocratici che, che vivono in mezzo a noi, che fanno le loro vite, ma che magari abitano in palazzi, in appartamenti più o meno lussuosi, perché molti sono anche decaduti e poi accanto c'è anche, appunto il ristoratore, come nel caso di di Andrea, quindi i mestieranti, il bottegaio, il corniciaio ed è un aspetto che mi interessava moltissimo di raccontare di Roma. Roma è una delle protagoniste di questo di questo romanzo e io trovo affascinante questa questa possibilità, questo melange diciamo tra questi vicoli. .

Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a LampedusaMigranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
cronaca
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
00:01:50 min
| 55 minuti fa
pubblicità
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa ioFemminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
cronaca
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
00:01:33 min
| 43 minuti fa
Scuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classeScuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classe
cronaca
Scuola, da quest'anno vietati per tutti cellulari in classe
00:01:34 min
| 1 ora fa
Turista disperso nel Lago di Como, ricerche in corsoTurista disperso nel Lago di Como, ricerche in corso
cronaca
Turista disperso nel Lago di Como, ricerche in corso
00:00:33 min
| 2 ore fa
ERROR! T08260825ERROR! T08260825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! WEB2608000ERROR! WEB2608000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 26 agosto
00:21:29 min
| 5 ore fa
ERROR! La Ocean Viking arriva a Siracusa dopo l'attacco in LibiaERROR! La Ocean Viking arriva a Siracusa dopo l'attacco in Libia
cronaca
La Ocean Viking arriva a Siracusa dopo l'attacco in Libia
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Scuola, scattano le riforme per l'anno 2025-2026ERROR! Scuola, scattano le riforme per l'anno 2025-2026
cronaca
Scuola, scattano le riforme per l'anno 2025-2026
00:01:41 min
| 15 ore fa
ERROR! Femminicidio Mntecorvino Rovella, confessa l'ex di Tina SgarbiniERROR! Femminicidio Mntecorvino Rovella, confessa l'ex di Tina Sgarbini
cronaca
Femminicidio nel Salernitano, confessa ex di Tina Sgarbini
00:01:17 min
| 17 ore fa
ERROR! T19250825ERROR! T19250825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Milano Marittima, la ripartenza dopo devastazione alberiMilano Marittima, la ripartenza dopo devastazione alberi
cronaca
Milano Marittima, la ripartenza dopo devastazione alberi
00:02:14 min
| 18 ore fa
Nelle prossime ore l'autopsia della vittimaNelle prossime ore l'autopsia della vittima
cronaca
Nelle prossime ore l'autopsia della vittima
00:01:30 min
| 18 ore fa
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a LampedusaMigranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
cronaca
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
00:01:50 min
| 55 minuti fa
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa ioFemminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
cronaca
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
00:01:33 min
| 43 minuti fa
Scuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classeScuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classe
cronaca
Scuola, da quest'anno vietati per tutti cellulari in classe
00:01:34 min
| 1 ora fa
Turista disperso nel Lago di Como, ricerche in corsoTurista disperso nel Lago di Como, ricerche in corso
cronaca
Turista disperso nel Lago di Como, ricerche in corso
00:00:33 min
| 2 ore fa
ERROR! T08260825ERROR! T08260825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! WEB2608000ERROR! WEB2608000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 26 agosto
00:21:29 min
| 5 ore fa
ERROR! La Ocean Viking arriva a Siracusa dopo l'attacco in LibiaERROR! La Ocean Viking arriva a Siracusa dopo l'attacco in Libia
cronaca
La Ocean Viking arriva a Siracusa dopo l'attacco in Libia
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Scuola, scattano le riforme per l'anno 2025-2026ERROR! Scuola, scattano le riforme per l'anno 2025-2026
cronaca
Scuola, scattano le riforme per l'anno 2025-2026
00:01:41 min
| 15 ore fa
ERROR! Femminicidio Mntecorvino Rovella, confessa l'ex di Tina SgarbiniERROR! Femminicidio Mntecorvino Rovella, confessa l'ex di Tina Sgarbini
cronaca
Femminicidio nel Salernitano, confessa ex di Tina Sgarbini
00:01:17 min
| 17 ore fa
ERROR! T19250825ERROR! T19250825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Milano Marittima, la ripartenza dopo devastazione alberiMilano Marittima, la ripartenza dopo devastazione alberi
cronaca
Milano Marittima, la ripartenza dopo devastazione alberi
00:02:14 min
| 18 ore fa
Nelle prossime ore l'autopsia della vittimaNelle prossime ore l'autopsia della vittima
cronaca
Nelle prossime ore l'autopsia della vittima
00:01:30 min
| 18 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità