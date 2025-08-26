Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio

Ma il centro di Roma è fantastico per molti motivi, tra cui questo effettivamente è proprio vero che negli negli stessi vicoli, nelle stesse vie, c'è questa compresenza, anche un po' assurda, se vogliamo dire, perché appunto ci sono questi aristocratici che, che vivono in mezzo a noi, che fanno le loro vite, ma che magari abitano in palazzi, in appartamenti più o meno lussuosi, perché molti sono anche decaduti e poi accanto c'è anche, appunto il ristoratore, come nel caso di di Andrea, quindi i mestieranti, il bottegaio, il corniciaio ed è un aspetto che mi interessava moltissimo di raccontare di Roma. Roma è una delle protagoniste di questo di questo romanzo e io trovo affascinante questa questa possibilità, questo melange diciamo tra questi vicoli. .