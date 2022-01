L'Istituto zooprofilattico: Omicron al 65%

All'Istituto Zooprofilattico di Brescia una variante così veloce come Omicron non l'avevano vista mai. Qui vengono processati i tamponi che arrivano dalla zona sud-est della Lombardia. "Questo grafico descrive la stazione della percentuale della variante Omicron a partire dai giorni in cui abbiamo fatto l'ultima sorveglianza con l'Istituto Superiore di Sanità in cui, nel nostro laboratorio, avevamo rilevato circa il 30% di variante Omicron. Però, come vedete, nei giorni successivi fino al 31 dicembre la variante Omicron è aumentata moltissimo in percentuale arrivando fino a circa un 65%". Dal momento in cui arriva il risultato positivo del tampone a quello in cui si sa con certezza quale è stata la variante presente possono passare 5 giorni. "Ci aspettiamo, sicuramente, un ulteriore aumento della variante Omicron e diverrà quasi l'unica presente. Io penso, nel giro di una settimana 10 giorni, arriverà, non so se al 100%, ma vicino al 100%". "Che differenza c'è con la variante Delta?" "Anche la Delta è stata veloce nel soppiantare la variante Alfa. Sicuramente però la Omicron ha una infettività superiore anche alla Delta, quindi è probabilmente ancora più veloce".