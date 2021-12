Locatelli: morti e ricoveri anche tra bimbi

Ogni 10 mila casi sintomatici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e tristemente anche un caso statisticamente di decesso ogni 10 mila casi sintomatici. In più la patologia che può essere innescata da Sars-CoV-2 in età pediatrica trova una sua estrinsecazione particolare nella cosiddetta sindrome multi infiammatoria sistemica, che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti, ma che vorrei sottolineare particolarmente questa mattina ha un'età mediana di presentazione a 9 anni e quasi il 50% dei casi, 45% per essere ancora più precisi, vengono a essere diagnosticati nella fascia di età che è oggetto della vaccinazione, quindi i 5-11 anni.