Lotta al covid, Lombardia: rivedere conteggi e colori

170 pazienti con tampone positivo ricoverati: 14 in terapia intensiva di cui il 90% per gli effetti del Covid. Circa 65 arrivati qui per altre ragioni e poi scoperti positivi. L'Ospedale Niguarda di Milano, 1100 posti letto e 300 accessi al pronto soccorso, in un giorno. Come cambia la gestione dei malati positivi? Andiamo subito in malattia infettive. Sono tutti i pazienti Covid; circa il 60% dei pazienti non è vaccinato, il restante numero di pazienti sono pazienti che hanno avuto due dosi che però sono pazienti ematologici e quindi non hanno risposto alla al vaccino. Qui dal 2019 c'è la figura del bed manager che si occupa di ricoverare i paziente in modo appropriato; come li gestisce ora? Fino ad un anno e mezzo fa, i pazienti Covid erano destinati, diciamo, in un unico reparto e ciò che faceva la differenza era diciamo la loro intensità di cure. Nell'ultimo periodo sono invece nati dei reparti polispecialistici, quindi che accolgono pazienti che arrivano in pronto soccorso per una patologia che non è legata al Covid, ma che poi si scoprono essere Covid. Andiamo in uno dei reparti polispecialistici cardiologia, neurologia, ortopedia. Qui arrivano per altre ragioni: incidenti, infarti, oppure un paziente dializzato vengono trovati positivi al tampone. In questi reparti polispecialistici, il vantaggio è di avere gli specialisti presenti nel reparto. Quindi ci sono reparti dove ci sono ortopedici, neurologi, neurochirurghi e quindi garantiamo una maggiore efficienza nelle cure proprio perché c'è un contatto potenzialmente h24 dello specialista con il proprio paziente. É vero che c'è questa complicanza Covid e quindi, anche vestirsi e svestirsi le attenzioni sono ovviamente diverse, ma averli concentrati in uno stesso posto garantisce un maggior percorso diagnostico-terapeutico e le migliori cure per il paziente stesso.