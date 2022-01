Lotta al covid, Sky Tg24 in centro smistamento di vaccini

I vaccini appena consegnati dal corriere vengono subito trasportati in un'apposita borsa frigo nel magazzino della Farmacia Ospedaliera della Città della Salute di Torino, una delle più grandi d'Europa. Ecco mentre li depositano nel cosiddetto "bunker dei vaccini". Piano sotterraneo e porta blindata per proteggere due frigoriferi da -80 gradi che possono contenere fino a 200 mila dosi. "Attualmente nel nostro magazzino abbiamo uno stock di circa 28 mila dosi di vaccino. E settimanalmente noi ne distribuiamo fino a 13 mila dosi, distribuite tra il nostro centro Hub vaccinale, i nostri pazienti fragili e i nostri dipendenti. Oltre che le farmacie presenti sul territorio". È da qui che parte l'ultimo miglio dei vaccini che possono essere conservati al massimo 9 mesi in questi frigoriferi. Da quando poi vengono scongelati, l'operazione dura tre ore per portarli ad una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi, in frigo si mantengono fino a 30 giorni. Ma tutto il lavoro si svolge nel laboratorio della farmacia, al piano superiore, un vero e proprio sconfezionamento al dettaglio delle fiale. "Vengono sconfezionate. Da confezionamento primario di 195 flaconi in piccole scatole da 2 flaconi. Ciascun flacone contiene fino a 6 dosi per un totale di 12 dosi. E queste dosi vengono consegnate alle nostre farmacie sul territorio". Su tutte le singole confezioni viene applicato un codice a barre che ne identifica il lotto per la tracciabilità. "Vengono consegnate tramite un corriere specifico, Unifarma, che viene a ritirarle e gira nella distribuzione sul territorio delle varie farmacie. Con borse frigo come questo proprio per mantenere la non interruzione della catena del freddo, quindi tra 2 e 8 gradi. Sotto la cappa, invece, vengono allestite direttamente le dosi in siringhe preriempite per i nostri pazienti allettati che non hanno la possibilità di poter andare nei nostri Hub vaccinali regionali". "In questa complessa filiera della distribuzione dei vaccini qual è la criticità?" "La sincronia nella programmazione. Nel momento in cui ci chiedono di preparare e allestire vaccini, e molte volte capita dalla sera del giorno prima per il giorno dopo, cercare di essere pronti perché il vaccino è un bene necessario e non va sprecato".