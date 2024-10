Il maltempo nella valle Seriana, in provincia di Bergamo, ha causato l'erosione delle sponde del fiume Serio, facendo inclinare un traliccio dell'alta tensione a Nembro. Vigili del Fuoco e tecnici Enel sono intervenuti per la rimozione. A Seriate, l'acqua ha invaso la carreggiata, causando la chiusura del ponte principale. Oggi quasi tutte le scuole superiori della Bergamasca sono rimaste chiuse a causa delle infiltrazioni d'acqua in alcuni istituti.