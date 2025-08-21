Maltempo, record di fulmini in Toscana

Una notte buia e tempestosa in Toscana. Migliaia le fulminazioni, nelle ultime ore è stata registrata una cifra record, sulla Regione sono caduti quasi 90 mila fulmini. La perturbazione atlantica preceduta da venti caldi e umidi, ha portato forti piogge, come già previsto dal codice arancione sulla costa e le zone limitrofe. Queste immagini, postate dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, mostrano l'intenso nucleo temporalesco attivo tra l'isola d'Elba e la costa livornese. A Portoferraio sono caduti 54 millimetri di pioggia in meno di un'ora. Poi il sistema ha interessato anche altre zone più interne del nord, centro e sud della Regione. Precipitazioni a carattere di nubifragio. A Viareggio è stata allagata la passeggiata. Intenso lavoro per i Vigili del Fuoco da Prato a Grosseto, dove sono state messe in sicurezza tre persone rimaste bloccate in un sottopasso allagato. Strade interrotte a Castiglione della Pescaia e Follonica. Altri interventi per soccorso a persone in un ristorante nel centro di Albinia con il recupero di un automobilista rimasto bloccato. Gli esperti dicono che si tratta di fenomeni molto rari, accadono di media una volta in oltre cinquant'anni. .