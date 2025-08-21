Maltempo, record di fulmini in Toscana

00:01:15 min
|
38 minuti fa

Una notte buia e tempestosa in Toscana. Migliaia le fulminazioni, nelle ultime ore è stata registrata una cifra record, sulla Regione sono caduti quasi 90 mila fulmini. La perturbazione atlantica preceduta da venti caldi e umidi, ha portato forti piogge, come già previsto dal codice arancione sulla costa e le zone limitrofe. Queste immagini, postate dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, mostrano l'intenso nucleo temporalesco attivo tra l'isola d'Elba e la costa livornese. A Portoferraio sono caduti 54 millimetri di pioggia in meno di un'ora. Poi il sistema ha interessato anche altre zone più interne del nord, centro e sud della Regione. Precipitazioni a carattere di nubifragio. A Viareggio è stata allagata la passeggiata. Intenso lavoro per i Vigili del Fuoco da Prato a Grosseto, dove sono state messe in sicurezza tre persone rimaste bloccate in un sottopasso allagato. Strade interrotte a Castiglione della Pescaia e Follonica. Altri interventi per soccorso a persone in un ristorante nel centro di Albinia con il recupero di un automobilista rimasto bloccato. Gli esperti dicono che si tratta di fenomeni molto rari, accadono di media una volta in oltre cinquant'anni. .

Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donnaMaltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
cronaca
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
00:00:23 min
| 13 minuti fa
pubblicità
Milano, sgomberato storico centro sociale LeoncavalloMilano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
cronaca
Milano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
00:01:00 min
| 13 minuti fa
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi cadutiMaltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
cronaca
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
00:01:04 min
| 45 minuti fa
Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e MargheraMaltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera
cronaca
Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera
00:00:57 min
| 1 ora fa
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancioneMaltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
cronaca
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
00:01:00 min
| 48 minuti fa
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a ViareggioMaltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
cronaca
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
00:00:28 min
| 1 ora fa
Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'oraNubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora
cronaca
Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora
00:01:12 min
| 2 ore fa
ERROR! T08210825ERROR! T08210825
cronaca
I titoli del 21 agosto di Sky TG24, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! WEB2108000ERROR! WEB2108000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 21 agosto
00:23:22 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV MADRE MINORI ARRESTATAERROR! SRV MADRE MINORI ARRESTATA
cronaca
Morte De Astis, arrestata madre minori per furti
00:01:20 min
| 14 ore fa
Addio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttoreAddio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttore
cronaca
Addio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttore
00:01:57 min
| 15 ore fa
Uso del teaser, l'autopsia stabilierà le cause delle morte dell'uomo colpitoUso del teaser, l'autopsia stabilierà le cause delle morte dell'uomo colpito
cronaca
Uso del teaser, l'autopsia stabilirà le cause morte
00:01:32 min
| 17 ore fa
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donnaMaltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
cronaca
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
00:00:23 min
| 13 minuti fa
Milano, sgomberato storico centro sociale LeoncavalloMilano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
cronaca
Milano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
00:01:00 min
| 13 minuti fa
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi cadutiMaltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
cronaca
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
00:01:04 min
| 45 minuti fa
Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e MargheraMaltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera
cronaca
Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera
00:00:57 min
| 1 ora fa
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancioneMaltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
cronaca
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
00:01:00 min
| 48 minuti fa
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a ViareggioMaltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
cronaca
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
00:00:28 min
| 1 ora fa
Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'oraNubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora
cronaca
Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora
00:01:12 min
| 2 ore fa
ERROR! T08210825ERROR! T08210825
cronaca
I titoli del 21 agosto di Sky TG24, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! WEB2108000ERROR! WEB2108000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 21 agosto
00:23:22 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV MADRE MINORI ARRESTATAERROR! SRV MADRE MINORI ARRESTATA
cronaca
Morte De Astis, arrestata madre minori per furti
00:01:20 min
| 14 ore fa
Addio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttoreAddio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttore
cronaca
Addio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttore
00:01:57 min
| 15 ore fa
Uso del teaser, l'autopsia stabilierà le cause delle morte dell'uomo colpitoUso del teaser, l'autopsia stabilierà le cause delle morte dell'uomo colpito
cronaca
Uso del teaser, l'autopsia stabilirà le cause morte
00:01:32 min
| 17 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità