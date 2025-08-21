Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti

Il maltempo che sta colpendo la Toscana non ha risparmiato la Maremma, dove ieri sera si sono registrati forti rovesci e raffiche di vento. La Regione ha confermato l'allerta arancione. Numerose le chiamate arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco di Grosseto: a Follonica si segnalano allagamenti in abitazioni e scantinati, mentre a Castiglione della Pescaia diversi alberi caduti hanno ostruito le strade. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la circolazione e mettere in sicurezza le aree colpite. .